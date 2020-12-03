譚得志被控煽動文字等共14罪　押後至明年5月開審

▲ 譚得志被控煽動文字等共14項罪，還押至明年5月開審。(經濟日報資料圖片)

人民力量譚得志涉在多區擺街站時叫「光復香港，時代革命」等口號，被控發表煽動文字等共14罪，控方早前申請案件由《港區國安法》指定法官處理案中爭議，案件今（3日）於區域法院再訊。法官陳廣池表明是《港區國安法》指定法官之一，控方指現有安排已滿足其申請要求，辯方亦無進一步申請，案件押後至2021年5月10日開審，並於3月31日處理被告就終止聆訊之申請，期間被告續還押。

被告譚得志（48歲）被控7項發表煽動文字罪，以及煽惑他人參與未經批准集結等7項控罪。

案件今於區域法院再訊，法官陳廣池表明自己是《港區國安法》指定法官之一，故有權處理本案，法官指出不論由指定法官或區域法院法官審理，他亦獲授權處理案件，情況沒有分別。案中曾爭議由非指定法官處理會造成越權等問題，法官認為屬學術討論，希望控辯雙方先處理審訊日子等事宜，進一步處理案件。

至於有關控罪是否屬國安範疇之爭議，控方認為案件已由指定法官處理，已滿足《港區國安法》44條的要求，故現有安排已滿足其申請。辯方亦無進一步申請，並會於案件較後階段觸及相關問題時，再作出申請。控方表示會有4至5名證人，涉案有10小時錄影片段，暫定審訊5天，並會以中文進行。

法官將3宗案件合併處理，押後至2021年5月10日開審，並於3月31日再訊，屆時辯方將申請終止聆訊。辯方申請保釋被拒，被告續還押候訊。

被告被指於2020年1月，在大埔呼籲市民參與未經批准遊行集結，另被指於5月在銅鑼灣東角道擺街站時大叫「死黑警」等，以及於3月至7月在各區擺街站時叫「光復香港，世代革命」等口號。

譚另被控於今年7月4日，在旺角與不知名人士串謀發表煽動文字，即意圖引起憎恨、藐視香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑，促使改變其他在香港依法制定的事項，引起香港居民的不滿或離叛，或慫使他人不守法，或不服從合法命令的文字。

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記者：林欣樂