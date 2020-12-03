【觸電悲劇】疑電綫破裂外露漏電　8歲女童誤觸巨型聖誕樹不幸電死

▲ 女童誤觸巨型聖誕樹，不幸被電死。

聖誕節將至，隨處可見的聖誕樹裝置增添了節日氣氛。然而，若聖誕樹安裝或保養不善，隨時會致命。巴西一名8歲女童近日與家人外出參加活動時，就因觸碰到聖誕樹裸露且通電的電綫而被電死。

女童觸電倒地

據外媒報道，事發於11月27日，長相甜美、性格開朗活潑的8歲巴西女童Julia Franco，晚上與家人在一個廣場參與聖誕活動，全家人亦在聖誕樹前開心合照。其後，Julia獨自在廣場內嬉戲。

不料，玩耍期間，她把手伸進聖誕樹裝置內，隨即被卡在裡面。此時廣場的燈飾正好亮起，Julia觸碰到裸露的電綫，而與其連結的高壓纜線竟出了問題，令Julia當場被電倒。

搶救無效死亡

事發時，一名途人嘗試為她急救，爸爸也趕緊致電報警，雖然救護車很快趕到把Julia送院，但Julia最終仍不治身亡，全家人悲痛欲絕，媽媽表示，至今仍無法接受女兒被電死的事實，

女兒拍照那天很開心，原本是一場開心的家庭出遊，卻變成天人永隔的悲劇。

警方透露，聖誕裝飾是由當地市政局工作人員負責，相關人士已被傳話接受調查。據了解，出事電綫的其中一部分是由黑色絕緣膠布包裹，但中間卻有一段白色部分外露，甚至可見破裂的跡象，疑為引發漏電的主因。目前廣場燈飾全部關閉，調查仍在繼續。

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責任編輯：王明芳