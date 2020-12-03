【永不放棄】懷孕期間患癌拒落胎　 產後始治療由一期變三期：我不後悔

▲ 台灣一名女子懷孕期間確診患癌，仍堅持產子，因為已感受到孩子的心跳。

兩年前，懷孕中的何小姐，在劇烈腹痛就醫時發現卵巢腫瘤。仍在治療中的她堅持，「多難吃的藥都可以吞，就是想陪我兒子長大」！



意外的「禮物」

定期追蹤卵巢水瘤、肌瘤的何小姐，不易自然受孕。當醫師告知確診為卵巢癌，要她決定處理或保留孩子時，她沒有遲疑地要留下這份「意外的禮物」，「何況明明已經感受到孩子的心跳……」。



知道診斷的當下，何小姐還能鎮靜地與醫師討論各樣方案，不過獨自散步後，抱著護理長大哭，直到情緒平復，才打電話給老公。儘管老公勸她「小朋友不一定是要有的，生命才重要，我們可以繼續往後走下去」，即便家人同聲反對，何小姐還是決心繼續等待小生命出世。兒子平安的出生後，她開始接受治療，原本的卵巢癌一期已進展到三期，「但我一點也不後悔」，尤其看到健康的兒子更是喜悅。



同理鼓勵癌友 重新認識生活



一向活潑、外向、「靜不下來」的何小姐，在治療期間也時常探訪同層樓的病友，甚至在切除脾臟、肝臟小腫瘤，溫熱腹腔療法後幾天，仍推著點滴到其他病房打招呼，因為她知道，一個人在病房的無助感，而有同樣立場的病友們，比親友更體會病人的痛、心情，甚至不用開口，就知道對方真正的需要。



生病之後，她更清楚地了解，在面對生活的各樣壓力，總是把自己壓得太緊，習慣獨自面對。如今心情煩悶時，會更常選擇哭出來宣洩，出去走走路，或是打電話給幾個死黨，要他們「陪我哭一場」，找尋更多排解方法。



學習跟癌細胞和平共處

育嬰假半年後，回到高科技業務主管的工作，癌症指數還是持續增加，何小姐試著調整心境，學習放下，也放下自身的執著，生氣時不要只會生悶氣，而是離開現場，在家掃廁所、清馬桶都好。她對自己身上的癌細胞說話，「我跟你一樣，我不見了、你也不見了，那我們就和平相處吧」！再次回診治療時，主治醫師第一次對她說，「對你有信心」！讓她大大地被鼓舞。



這段時間，她很感謝要當女兒後盾的爸媽，幫忙帶小孩，讓她可以安心的回診、治療，再度回到職場、接觸人群。公婆的體諒以及老公的包容、冷靜、幽默以待。也很感恩二歲兒子的乖巧體貼，在媽媽「肚子痛痛」時，不會突然奔跑，知道不能突然衝向媽媽的手術部位。她更常的向家人說謝謝、我愛你，與爸媽、姊妹更親密的聯繫。



希望陪兒子長大

一開始，在癌友群組上看到有人被退出，詢問個管師，才知道他們已離開人世。看到兩天前還在留言的癌友退出群組，心情很複雜，想到無法陪伴兒子，更感到害怕，為了要陪兒子平安的長大，也不想讓爸媽老去前失去女兒，她更決心什麼苦都能吞，一定要堅強走下去。



面對接下來的治療，何小姐認為，「相信你的醫師」、完全配合，不想把自己當病人，所以仍不會乖乖躺在床上，心情、身體就不會是病人，愛別人之外，也要好好愛自己。

文章獲「癌症希望基金會」授權轉載

標題經編輯修改，原文標題為「兒子 是我堅持治療的最大動力 !」

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責任編輯：黃泳欣