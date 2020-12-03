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Google被指控違反美國勞動法　在正式解僱前非法監視員工

職場 15:16 2020/12/03

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美國勞資關係委員會（NLRB）提交一份訴訟指出，Google被指抵違反美國勞動法規定，對組織抗議示威活動的員工進行非法監視，隨後再進行解僱。

Google曾經被譽為最具幸福感的科企之一，但近年卻多次陷入職場醜聞。最近，據美國勞資關係委員會（NLRB）提交一份訴訟指出，Google被指抵違反美國勞動法規定，對組織抗議示威活動的員工進行非法監視，隨後再進行解僱。

早於2019年，前Google員工Laurence Berland及Kathryn Spiers，因不滿Google的公司文化，參與組織員工示威活動，並計劃成立工會，為員工爭取工作權益。Google表示，由於該兩名員工違反數據安全以及員工行為守則，因此決定解僱他們。二人均對於Google的做法感到不滿，認為此舉是打壓員工的反抗聲音，更將此事告上法庭。

據外國媒體報道，美國勞資關係委員會認為，兩名被解僱的員工並沒有任何不當行為，並指Google非法訪問員工日程表及內部文件的行為，已經是對員工構成非法監視，更違反美國勞工法。Google表示，公司一直支持內部的溝通文化，不但對員工非常信任，而且重視資訊安全問題。是次引起爭議的員工，涉及嚴重違反公司政策，並違反公司與員工之間的信任。

近年來，Google屢次受到職場醜聞困擾。2018年，該公司的管理層人員Andy Rubin，捲入職場性騷擾事件，後來更獲得9,000萬美元（約69,764萬港元）的離職賠償金，由於Google處理不當，更引起旗下員工不滿，引發大規模的全球罷工潮。

責任編輯：李寶如

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