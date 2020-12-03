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【施政報告2020】明日大嶼5.5億撥款料明天通過　梁美芬成立工程監察組

政治 15:17 2020/12/03

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經民聯立法會議員梁美芬今表示，大方向上支持通過明日大嶼前期研究撥款。（尹櫻霖攝）

立法會財委會料明天通過，明日大嶼5.5億前期研究撥款。經民聯立法會議員梁美芬今表示，大方向上支持通過撥款，認為明日大嶼工程是「大勢所趨」。她又宣布，成立由一眾專業人士，包括工程師和律師等組成的「明日大嶼工程監察組」，監察明日大嶼的前期研究。

梁美芬表示，相信明天在財委會，相關撥款能獲得通過，但她指出，庫房現時面對巨額赤字，加上政府已花費超過3000多億元，推行疫情下的紓困措施，認為當局要量入為出，並預算好明日大嶼工程能帶來多少收入。

另外，施政報告提及，明日大嶼填海工程所得土地當中，7成土地將會用作興建公營房屋。梁美芬認為「可以不用講得咁死」，稱收到專業人士建議，可考慮將相關土地，變成如上海浦東般的商業區。她又指，當局在進行明日大嶼前期研究工程時，亦要考慮全球經濟環境、未來人工智能發展，以及鄰近地區發展等因素。

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記者︰尹櫻霖

 

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