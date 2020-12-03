【開心速遞】《愛回家》「王朝」與跳舞群組確診者曾處同一場地　莫家淦接受檢測

▲ 《愛．回家之開心速遞》中演接龍保安「王朝」的莫家淦接受新冠肺炎檢測。

新冠肺炎疫情來勢洶洶，單日確診數字破百，令不少市民都擔驚受怕。TVB繼藝人蕭正楠因拍節目時曾到訪有員工確診的食肆，故需要隔離後，在《愛．回家之開心速遞》中演接龍保安「王朝」的莫家淦，曾在歌舞群組確診者同場的場地表演，因此要接受檢測。

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▲ 莫家淦不時有做表演。（網上圖片）

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莫家淦接受檢測

莫家淦被爆於上月20日在Band Stage表演，他接受傳媒訪問時承認有到該場地表演，而該地就曾有歌舞群組的確診者。

不過，他就指自己當晚表演完後已立即離開，歌舞群組來到時他已離去，並沒同場出現，不屬緊密接觸者。

莫家淦卻都沒有鬆懈，他在知道事件後便立即做檢測，隔了4日後又再做多次，檢測結果為陰性。現時，他又再做第3次的檢測，惟報告結果未出。

▲ 莫家淦正等待第三次檢測的結果。（網上圖片）

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曾接觸劉丹王致狄衛志豪

他表示有向公示備案，因為很怕連累到家人及同事。而他所接觸到的劉丹、王致狄、衛志豪，他們之後都有做檢測，結果為陰性。

莫家淦又指，近期有提高警覺，拍劇到埋位時才除口罩。

早前，藝人蕭正楠因拍攝飲食節目，而到訪有員工確診的食肆，被列為緊密接觸現需隔離14天。他又因在沒戴口罩的情況下，出席台慶活動，台上逾200藝人亦未有戴上口罩，故消息傳出後又引起一片驚慌。

後來TVB指所有當日出席台慶的205名藝員已接受測試，幸好結果全屬陰性，TVB亦已進行廠內消毒。