  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 17:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查指逾半數香港家長將4成家庭收入撥子女未來儲備　專家籲建立出有效理財規劃

社會 15:20 2020/12/03

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

有調查發現不少父母為求成就子女未來，不惜在家庭生活範疇上作出讓步。(資料圖片)

為求望子成龍，不少父母都花盡心思栽培子女。有調查發現，不少父母為求成就子女未來，不惜在家庭生活範疇上作出讓步，令整個家庭財政健康出現失衡現象。有心理學家指，父母為下一代儲備引發巨大身心壓力，長遠或會影響家庭關係。

富衛香港早前在大灣區11個城市進行《新世代父母如何為下一代籌謀》調查，當中以網上問卷方式訪問了500位香港父母(子女年齡不高於15歲)，或計劃於5年內生育的準父母，發現香港的父母普遍願為下一代儲蓄支援日後發展，62%的受訪父母支持子女升學進修，其餘包括置業、發展事業及結婚等；逾一半(57%)香港家長願意將高達4成家庭收入為子女未來儲備。

調查又問到，如遇上需要大筆資金周轉的情況，有54%的香港父母寧願犧牲日常生活質素，較少會選擇縮減預留給下一代的財政儲備。

正向家長學院創院院長、家庭理財專家胡君孟表示，一個健康家庭財政應符合「家庭理財金字塔」原則，即是先建立良好的現金流規劃，並且配合適當的「安全網」以應付應急開支如醫療等，然後為未來發展作適當的儲備及投資。胡君孟續指「家長的理財觀念及日常的財務決定，會耳濡目染地影響孩子，故此家長若能建立出有效的理財規劃，對自己、家庭及孩子的未來都會有正面的影響。」

消息指今日（3日）新增大約92宗確診個案，本港進入第四波疫情，新一輪防疫抗疫措施昨日開始，有關最新安排，即看：【下一頁】

輔導心理學家吳芷嫣指出，現今競爭劇烈及經濟環境不明朗，加上不少父母因工作而欠缺時間陪伴子女，均令他們希望盡力在財政上給予下一代支持，然而若父母這種成全子女，犠牲自己的心態過於極端，有機會令整個家庭的健康財政規劃失衡而造成惡性循環，對父母本身及管理子女期望方面構成不必要的心理壓力。長遠來說不僅影響自身的心理健康，也可影響家庭關係。

負責進行調查的機構指，理解父母為下一代的未來預留財政儲備，呼籲要同時兼顧整體家庭當下及持續的財政健康。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【港大藏屍案】張祺忠謀殺囚終身　要求法官去信特首撰寫報告覆核刑期
今日 11:18
【港大藏屍案】張祺忠謀殺囚終身　要求法官去信特首撰寫報告覆核刑期
【新冠肺炎】確診者5000元津貼暫收2宗申請1宗獲批　羅致光料地盤群組或增申請人數
今日 10:57
【新冠肺炎】確診者5000元津貼暫收2宗申請1宗獲批　羅致光料地盤群組或增申請人數
【定額罰款】徐英偉稱未來數周會加強執法　冀提高罰款能起阻嚇作用
今日 11:32
【定額罰款】徐英偉稱未來數周會加強執法　冀提高罰款能起阻嚇作用
【有線裁員】新聞部高層聯署就冒犯言論致歉　承諾未來2年新聞部不裁員不減薪
今日 12:34
【有線裁員】新聞部高層聯署就冒犯言論致歉　承諾未來2年新聞部不裁員不減薪
【定額罰款】違反限聚令、口罩令等違例定額罰款擬提高至一萬元　專家認為有理據
今日 14:25
【定額罰款】違反限聚令、口罩令等違例定額罰款擬提高至一萬元　專家認為有理據
生育 家庭關係 結婚 M2 大灣區

最高瀏覽

【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
11:54 2020/11/27
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
17:59 2020/10/20
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
17:30 2020/11/27
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天