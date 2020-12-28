專科醫生教糖友疫境防身　拆解謬誤防腎病

糖尿病愈來愈普遍，但大家對糖尿病的了解又有多深？為何有糖尿病患者最終要洗腎？其實治療糖尿病是長期戰，若當中存有誤解，血糖控制不理想，最終也會戰敗，而且隨之而來的各種併發症更會對身體造成無法逆轉的傷害，包括慢性殺手「糖尿腎病」。

有醫生強調，糖尿病患者只要控制好血糖及定期檢測，有機會減低併發症風險，避免洗腎或換腎危機。

糖尿病和腎病看似沒甚麼關係，但本港因糖尿病而需洗腎及換腎的個案於近年有上升趨勢，每年有約千宗洗腎新症，當中約半數是由糖尿病引致。雖然上升數字驚人，但港人對糖尿腎病卻未有更加關注，而患者對於糖尿腎病的認知及預防意識仍然不足，為此，香港糖尿聯會及香港腎科學會早前特別合作製作微電影《糖為誰控》，拆解對糖尿病的種種迷思；而電影中的嫲嫲和陳伯均患有糖尿病，他們對治療的誤解和逃避態度，正是現實中許多患者的寫照。

拆解常見迷思 遠離腎病變

香港腎科學會理事會成員周植長醫生指，血糖長期偏高會引發多種併發症，其中不容忽視的是「糖尿腎病」，「腎臟含百多萬個腎小球及微血管，血管如長期受高血糖影響，便可能出現阻塞和硬化，導致蛋白尿，繼而令腎功能衰退。」然而，大部份糖尿腎病患者早期病徵並不明顯，要靠平時的身體檢查發現，至於糖尿病患者及高危人士，更應定期做抽血驗尿等檢查。

他續強調，「由糖尿病引發腎功能受損並非一朝一夕的事，若在早期發現，可透過藥物和生活習慣嚴控血糖和血壓，腎功能有望逆轉；相反，當腎臟的過濾機能變差，出現大量蛋白尿，腎臟纖維化，會演變成腎衰竭而需要洗腎，甚至導致死亡。」事實上，好像微電影中的嫲嫲，對於自己的病情不以為然，以逃避心態面對，分分鐘釀成嚴重後果；而陳伯正正因為過往沒有依從醫生指示，血糖控制欠佳才導致需要每日洗腎，大大影響生活質素。

此外，若患者像嫲嫲和陳伯一樣，一直保持不良生活及飲食習慣、向醫生提供「靚數據、假陳述」、以為小便沒有泡便等於沒有蛋白尿或腎病，甚至自行減藥或停藥、不定期覆診，均會影響治療進度。

糖尿病患不只戒糖 留意食物升糖指數

「很多人聽見糖尿病三個字，就以為要戒糖。」香港糖尿聯會副主席許兆文醫生表示，即使糖尿病變得愈來愈普遍，但大眾對其仍是存在不少誤解，其中在飲食方面，患者應留意食物的升糖指數。「升糖指數愈高，代表身體便愈快吸收食物，並將之轉化為糖，有些食物很淡口，但升糖指數很高。常聽很多公公婆婆說自己已經戒口，食得很清淡，天天食粥，但其實白飯、白粥、白面包的升糖指數都很高，會令患者的血糖控制變差，或者不穩定。」

周醫生續說：「至於要控制糖尿腎的病情，不止戒甜，還要戒鹹，例如鹹煎餅都會推高升糖指數。有的食物是又鹹又甜的，切勿憑味覺去判斷食物有幾鹹。」他更強調，糖尿餐其實更注重計算食物的「熱量」（卡路里）。

疫情下風險增 糖尿病患者宜小心

新冠肺炎疫情改變了很多人的生活習慣，有人因「在家工作」吃多了零食，令血糖控制變差，但許醫生同時見到不少病人因在家下廚、定時進食，血糖得到明顯改善。「其實，控制病情的方法不外乎透過飲食、運動及藥物，積極控制三高及體重。」他分享，曾經有病人由本身完全不做運動，後來日日運動、帶飯，在1年半的時間憑自己的努力，成功減肥，血糖也由惡劣變成理想水平，「有恆心、肯堅持真的很重要。」

而在疫情之下，糖尿病患者又是否高危一族？「糖尿病患者本身免疫力較弱，即使是平時的傷口都較普通人易受到感染，何況新冠肺炎主要靠患者自身免疫力抵抗病毒，因此感染新冠病毒的糖尿病患者，死亡率會比普通人感染新冠病毒高出3倍。」周醫生提醒，糖尿病患者在此期間應加倍注意，一旦身體出現異常症狀，一定要及時進行檢查。

香港糖尿聯會及香港腎科學會早前合作製作微電影《糖為誰控》，鼓勵患者為自己、為家人積極控糖！去片：

想知道更多有關糖尿病或香港腎科學會動向，可Click入香港糖尿聯會或香港腎科學會了解更多。

#此文章由賽諾菲支持撰寫

#本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。

MAT-HK-2000928-1.0-12/2020

（特約）