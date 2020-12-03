【怪獸家長】家長縱容孩子遲到講大話欺凌同學　 幼稚園老師心痛呻：我放棄

▲ 有幼稚園生遲到講大話，更欺凌同學，惟其媽媽卻不斷縱容，令他成為小霸王。

父母過分保護和縱容子女，隨時令孩子變成「小霸王」。台灣一名幼稚園老師在社交媒體發文，指班中有一名被縱容得「無法無天」的學生，不但遲到說謊，更欺凌班上的同學，但其媽媽卻無限度地溺愛孩子，不時到學校投訴老師，老師接近崩潰，「好心痛，想放棄了！」

一名幼稚園老師於Facebook群組《爆怨公社》上發文，一名K2學生在校內欺負其他小朋友，而且說謊成性、目無尊長，甚至無法無天地欺凌同學，然而老師們都「不敢教」，因為只要老師對他嚴厲一點，他便回家告訴媽媽，媽媽就會到學校謾罵老師們一頓。

孩子遲到講大話成性家長責罵老師

媽媽把孩子縱容成小霸王，即使孩子遲到，她只會責怪是老師的錯。老師不禁調侃地說，

這位媽媽您真棒！您小孩遲到要怪老師罵老師？

此外，孩子還經常講大話，回到家中後無中生有，例如有次孩子忘記帶紙巾，但回家卻告訴媽媽「被老師罰站一整天」。媽媽隨後立刻到學校門口對著老師無理取鬧，不分青紅皂白大罵老師一頓。

多次到校責罵老師

老師又透露，班上有貼紙獎勵計劃，該名學生轉校過去一個月，只得到3張貼紙，而老師卻被媽媽迫問，

為甚麼我小孩沒得到5張，害我小孩很受傷哭了3次。

怪獸媽媽甚至干預老師的工作，親自到學校指導老師如何佈置功課，老師崩潰不已，抱怨表示，

那麼厲害您怎麼不當老師？那麼厲害您的小孩應該讓您自己教？身為教育者，放棄一個小孩是多麼痛心。

網民狠批:怪獸家長

帖文引來不少網民留言，指責媽媽過分溺愛，「慈母多敗兒」、「以後社會就會教育這孩子」及「只能說，希望將來這位媽媽不會後悔她現在的教育方式！我們祝福她。」也有網民慨歎說，「這就是為何幼教人當初抱著滿滿熱忱踏入幼教界，而卻滿滿失望離開的原因之一。」

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責任編輯：王明芳