  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 17:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【怪獸家長】家長縱容孩子遲到講大話欺凌同學　 幼稚園老師心痛呻：我放棄

育兒經 16:09 2020/12/03

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

有幼稚園生遲到講大話，更欺凌同學，惟其媽媽卻不斷縱容，令他成為小霸王。

父母過分保護和縱容子女，隨時令孩子變成「小霸王」。台灣一名幼稚園老師在社交媒體發文，指班中有一名被縱容得「無法無天」的學生，不但遲到說謊，更欺凌班上的同學，但其媽媽卻無限度地溺愛孩子，不時到學校投訴老師，老師接近崩潰，「好心痛，想放棄了！」

一名幼稚園老師於Facebook群組《爆怨公社》上發文，一名K2學生在校內欺負其他小朋友，而且說謊成性、目無尊長，甚至無法無天地欺凌同學，然而老師們都「不敢教」，因為只要老師對他嚴厲一點，他便回家告訴媽媽，媽媽就會到學校謾罵老師們一頓。

孩子遲到講大話成性家長責罵老師

媽媽把孩子縱容成小霸王，即使孩子遲到，她只會責怪是老師的錯。老師不禁調侃地說，

這位媽媽您真棒！您小孩遲到要怪老師罵老師？

此外，孩子還經常講大話，回到家中後無中生有，例如有次孩子忘記帶紙巾，但回家卻告訴媽媽「被老師罰站一整天」。媽媽隨後立刻到學校門口對著老師無理取鬧，不分青紅皂白大罵老師一頓。

多次到校責罵老師

老師又透露，班上有貼紙獎勵計劃，該名學生轉校過去一個月，只得到3張貼紙，而老師卻被媽媽迫問，

為甚麼我小孩沒得到5張，害我小孩很受傷哭了3次。

怪獸媽媽甚至干預老師的工作，親自到學校指導老師如何佈置功課，老師崩潰不已，抱怨表示，

那麼厲害您怎麼不當老師？那麼厲害您的小孩應該讓您自己教？身為教育者，放棄一個小孩是多麼痛心。

網民狠批:怪獸家長

帖文引來不少網民留言，指責媽媽過分溺愛，「慈母多敗兒」、「以後社會就會教育這孩子」及「只能說，希望將來這位媽媽不會後悔她現在的教育方式！我們祝福她。」也有網民慨歎說，「這就是為何幼教人當初抱著滿滿熱忱踏入幼教界，而卻滿滿失望離開的原因之一。」

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【怪獸家長】少年無視不准飲食弄污時裝店褲子　爸爸拒賠償賴皮：他只是小孩
13:32 2020/10/29
【怪獸家長】少年無視不准飲食弄污時裝店褲子　爸爸拒賠償賴皮：他只是小孩
【怪獸家長】港媽縱容5歲兒公園爭玩打人　旁人勸喻被爆粗狂鬧：超越怪獸家長
14:41 2020/11/10
【怪獸家長】港媽縱容5歲兒公園爭玩打人　旁人勸喻被爆粗狂鬧：超越怪獸家長
【怪獸家長】台兒科醫生看腸病毒患者後即洗手　玻璃心家長投訴： 一直洗手消毒讓我很受傷
12:44 2020/11/20
【怪獸家長】台兒科醫生看腸病毒患者後即洗手　玻璃心家長投訴： 一直洗手消毒讓我很受傷
家庭關係 家庭教育 育兒心得 幼稚園 老師 網絡熱話 怪獸家長 台灣

最高瀏覽

【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
11:54 2020/11/27
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
17:59 2020/10/20
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
17:30 2020/11/27
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天