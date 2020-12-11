打造人體保護3大防綫 全面維持身體免疫力

疫情第四波殺到，香港市民要為健康響起警號！疫情再爆加上即將踏入流感高峰期 ，除了必須要注意個人衞生之外，也要培養健康的生活方式，多吃具營養的食物，才能維持良好免疫力 。

為了令身體更加健康，每日服食營養補充劑是其中一個方便簡單的方法。不過，坊間有眾多不同種類的營養補充劑，大家要學懂挑選合適的產品，才能達致最佳功效。

全球No.1多種維他命品牌善存 ^，其成人配方產品含有全面的多種維他命及礦物質由A至Zinc 〈鋅〉，並特別包括防綫葉黃素（Lutein）和茄紅素（Lycopene），有助全面維持身體精力及免疫力。

有助縮短感冒病程並減輕症狀

適逢流感高峰期將至，大家或會選擇注射流感疫苗，善存成人配方含有的維他命A可以提高流感疫苗的免疫反應，而鋅則能有助縮短感冒病程並減輕症狀，為身體提供第一道保護防綫。

▲ 善存成人配方含有全面的多種維他命及礦物質，有助全面維持身體精力及免疫力。

應對流感之外，善存成人配方含有的維他命B、C和D，分別有助於調節免疫力、支持免疫功能和對呼吸道感染起着保護作用，成功建立第二道保護防綫。礦物質硒則改善免疫功能及增加抵抗力；鐵亦可參與維持維免疫功能，以第三道保護防綫進一步 鞏固免疫力，保持身體健康。

維持皮膚健康和抗氧化

稱得上為全面保護，善存成人配方當然還含有的其他維命及礦物質，幫助身體各方面保持良好狀態，包括維他命B雜及鐡質提供身體所需能量；維他命A、C、β-胡蘿蔔素及生物素幫助維持皮膚健康；維他命C、E及銅質擔當有效的抗氧化劑，有助對抗自由基的破壞；抗氧化營養素則在正常免疫系統中起著重要的作用。

善存還特別為男性與女性而推出」男士配方和女士配方，根據善存成人配方作基礎的多種維他命及礦物質補充劑，為男士注入活力並提升肌力，幫助女士肌膚健康及提升免疫力，讓女士時刻保持亮麗光彩。

▲ 善存男士配方和女士配方，是專為男士和女士而調配的多種維他命及礦物質配方。

了解更多善存成人配方、男士配方和女士配方，請瀏覽：https://bit.ly/3a8ujA6

^IQVIA，IQVIA Global OTC Insights 03/2019

（資料由客戶提供）

