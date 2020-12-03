已故君怡酒店東主劉希泳　遺產代表再遭追逾5億

▲ 已故君怡酒店東主劉希泳。(經濟日報資料圖片)

已故的君怡酒店東主劉希泳再被入稟追債，其遺產代表遭兩人入稟高等法院，追討本金連利息共逾5.4億元，以及由2017年3月起計算，每天利息共涉31.6萬。

原告林志強及陳孝林(均為譯音)，答辯人劉希泳遺產代表。入稟狀指，劉希泳於2015年4月至6月期間，要求借用原告於凱旋門勵揚太陽城貴賓會及永利太陽城貴賓會的信用額，分別預支2億及1.16億元不可兌換籌碼。

原告指雙方同意每月利息為3%，原告清還款項後，分別於2017年3月去信要求劉歸還本金，以及逾2億元利息，惟劉一直未有回覆。

原告指基於劉未有還款，原告有權追討有關欠款所欠利息，遂入稟向劉的遺產代表追討本金連利息共逾5.4億元，另由2017年3月24日起計算，每天利息分別為20萬及11.6萬元。

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記者：林育慧