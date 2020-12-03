徐英偉︰區議會不少議題違規越權　有公務員被「禁錮」

▲ 徐英偉指，有公務員在區議會中被侮辱和禁錮，（資料圖片）

民政事務局局長徐英偉表示，過去多個月有嘗試和不同區議員接觸，可惜政府和區議會的關係不僅沒有改善，甚至變差，他批評區議會不少議題違規、越權，更有公務員在議會中被侮辱或「禁錮」。

目前18個區議會中，有17個均由民主派主導。徐英偉今日出席電台節目時指，自己有呼籲區議員跟足《區議會條例》做事，認為政府與區議會有不少合作空間，惟區議會討論的不少議題，都偏離或違反區議會職能。他指，有區議員申請撥款用於違規活動、印製違規宣傳品，提交單據給政府時，沒有提供足夠資料，反指政府拖欠他們款項。他強調，政府撥款要依程序，如果款項用得不妥當或者申報不清楚，隨時會引至廉政公署介入調查。

他又批評，有些討論的議題，有區議員在議題前加上「區議會」的字眼，就當是地區議題，徐英偉表示，是否適合討論並非他個人說了算，而是要諮詢相關政策局及法律意見，強調如果符合區議會職能和條例的要求，政府會配合。徐英偉認為，如果區議會完全發揮不了功效，便很難走下去，希望區議員能用心服務市民。

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責任編輯：林曉君