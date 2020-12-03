傳舉家離港惹流亡疑雲　許智峯︰家庭生活毋須交代

▲ 許智峯（右）現正身處丹麥。（許智峯Facebook）

民主黨前立法會議員許智峯現正處身丹麥，昨日更傳出，其父母、妻女亦都離港，惹來流亡疑雲。許智峯在社交網站稱，「政治人物的家庭生活，無需向公眾交代」，拒絕提供其家人資訊。

許智峯在Facebook上呼籲，大家毋須作揣測，強調會繼續原定行程，完成公務外訪，做好議員責任，毋負期許，若有新資訊會再作交代。

早前，許智峯透過助理表示，丹麥之行是討論氣候變化，會於星期五結束行程返港。現時許智峯至少面對3條控罪，涉及5月立法會上「潑臭水」、去年「光復屯門公園」，控方曾求頒令兩人交出旅遊證件，但被法官拒絕。

另外，在2016年宣誓風波中被DQ的前青年新政召集人梁頌恆，今日亦被指離港，現正身處美國。

梁頌恆在今年9月，因4年前在立法會內非法集結，服刑4周後出獄，現時則拖欠立法會93萬元酬津，今年8月被立法會行政管理委員會入稟，要求頒令破產。

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責任編輯：陳宛彤