【新冠肺炎】醫管局：因應疫情嚴峻將調整非緊急服務

▲ 劉家獻醫。( 陳國峰攝)

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（3日）新增 90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明。

劉家獻表示，截至今早9時，過去24小時醫管局錄得呈報個案99宗，再多29名確診病人康復出院。928名確診病人仍在21間醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中21人命危，17人嚴重，其他病人情況穩定。醫管局已開設1,185張負壓病床，使用率74%；負壓病房644間，使用率76%。

醫管局宣布，因應疫情最新進展，將按人手、實際情況調整非緊急服務及手術，以騰出二線病房，希望市民諒解。

消息指，行會日前已通過，限聚令、口罩令、強制檢測等違例定額罰款，由2,000元提高至1萬元，冀加強阻嚇力，惟仍待食物及衞生局和律政司研究條例。詳情即看：【下一頁】

本港昨日(2日)新增103宗確診個案。衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單，西九多個名牌屋苑君滙港、凱旋門、帝柏海灣等均上榜。其餘上榜包括愉景灣、西灣河鯉景灣、麗港城、紅磡環海．東岸、又一居、大圍名城、馬鞍山海典灣、天水圍嘉湖山莊等。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：蘇文軒