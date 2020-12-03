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【雞肉熱量】不同雞部位脂肪含量差近20倍　雞肉卡路里大比拼

食用安全 17:21 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

雞肉卡路里大比拼。

食雞都要揀好雞部位！因為不同部位的雞肉，其脂肪含量可差近20倍，而卡路里亦相差甚遠！台灣營養師高敏敏日前就在Facebook分享不同雞肉部位的卡路里，並指出雞翼有7成卡路里，是來自雞皮上的油脂！

高敏敏表示，同樣是食雞，但不同部位的卡路里其實差很多。不要小看一隻雞翅膀，70%熱量都來自於雞皮上的油脂，最肥部位就是他！而雞胸肉、里肌肉的脂肪含量最低！油脂熱量僅佔8%，難怪深受健身減肥人士的喜愛。

同樣一隻雞，部位不同脂肪含量差了快20倍呢！

奉上雞部位熱量一覽表，以下熱量都幫大家貼心估好單一部位的平均熱量！如果你吃的雞比較大隻或偏小隻，可以自己稍微增減一下卡路里：

部位 卡路里（1個/1隻/1片）
雞子 14 kcal
雞胗 20 kcal
雞心 23 kcal
雞腳 39 kcal
雞軟骨 43 kcal
二節翅 46 kcal
翅小腿 48 kcal
雞肝 50 kcal
三節翅 92 kcal
雞槌 146 kcal
雞胸肉 172 kcal
清腿 254 kcal
骨腿 426 kcal

不同部位雞肉卡路里大比拼。

下次吃烤雞、燉雞、喝雞湯時，知道怎麼挑部位了嗎？

同場加映，8款不含類雌激素無毒雞蛋：

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【食用安全】吃雞揀錯部位隨時中毒 專家：3個部位不要常吃

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文章獲高敏敏營養師授權轉載，文章標題為編輯所擬。

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