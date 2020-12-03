【雞肉熱量】不同雞部位脂肪含量差近20倍 雞肉卡路里大比拼
食用安全 17:21 2020/12/03
食雞都要揀好雞部位！因為不同部位的雞肉，其脂肪含量可差近20倍，而卡路里亦相差甚遠！台灣營養師高敏敏日前就在Facebook分享不同雞肉部位的卡路里，並指出雞翼有7成卡路里，是來自雞皮上的油脂！
高敏敏表示，同樣是食雞，但不同部位的卡路里其實差很多。不要小看一隻雞翅膀，70%熱量都來自於雞皮上的油脂，最肥部位就是他！而雞胸肉、里肌肉的脂肪含量最低！油脂熱量僅佔8%，難怪深受健身減肥人士的喜愛。
同樣一隻雞，部位不同脂肪含量差了快20倍呢！
奉上雞部位熱量一覽表，以下熱量都幫大家貼心估好單一部位的平均熱量！如果你吃的雞比較大隻或偏小隻，可以自己稍微增減一下卡路里：
|部位
|卡路里（1個/1隻/1片）
|雞子
|14 kcal
|雞胗
|20 kcal
|雞心
|23 kcal
|雞腳
|39 kcal
|雞軟骨
|43 kcal
|二節翅
|46 kcal
|翅小腿
|48 kcal
|雞肝
|50 kcal
|三節翅
|92 kcal
|雞槌
|146 kcal
|雞胸肉
|172 kcal
|清腿
|254 kcal
|骨腿
|426 kcal
下次吃烤雞、燉雞、喝雞湯時，知道怎麼挑部位了嗎？
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文章獲高敏敏營養師授權轉載，文章標題為編輯所擬。