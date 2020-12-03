【不明源頭】源頭不明再創第4波新高　涉旺角御滿屋廚師及東華三院李潤田紀念中學老師

本港新冠肺炎疫情持續，今日(3日)新增90宗確診個案，宗數較昨日稍有回落，79宗涉及本地個案，當中有31宗屬感染源頭不明、48宗與早前個案相關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理劉家獻今日見記者，交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增79宗本地個案，當中有31宗屬感染源頭不明，當中包括一名東華三院李潤田紀念中學老師，11月29日不適，最後返校日子為11月27日。

另有一名早更的士司機亦確診，駕駛數輛的士，稍後會公布有關車牌。另外亦有一宗個案與早前一名於深圳確診的中港貨車司機相關，屬染疫司機家人，並較早發病，料中港貨車司機由家人受感染。

該人士11月25日不適，於旺角御滿屋壽司部廚師，最後一日上班為11月30日；同部門9名同事需檢疫，其他員工會安排檢測，食肆需暫停營業14日；患者曾與其他朋友聚會，亦曾打牌，但未找到感染源頭。

被問及曾進食確診廚師的壽司會否高危，張竹君表示需視乎其製作壽司時有否做足衞生措施，強調疫情下壽司亦屬高危食物，籲市民可免則免；又建議如曾到訪的食客感擔憂，亦可進行檢測。

消息指，行會日前已通過，限聚令、口罩令、強制檢測等違例定額罰款，由2,000元提高至1萬元，冀加強阻嚇力，惟仍待食物及衞生局和律政司研究條例。詳情即看：【下一頁】

本港昨日(2日)新增103宗確診個案。衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單，西九多個名牌屋苑君滙港、凱旋門、帝柏海灣等均上榜。其餘上榜包括愉景灣、西灣河鯉景灣、麗港城、紅磡環海．東岸、又一居、大圍名城、馬鞍山海典灣、天水圍嘉湖山莊等。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳正怡