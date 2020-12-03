【新冠肺炎】今日新增90宗確診　79宗本地個案31宗屬源頭不明

▲ 本港今日（3日）新增90宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（3日）新增90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明。

48宗與早前個案相關，包括21宗屬「跳舞群組」，累計590人染疫；5宗是日出康城第9期1座工地群組的工友，累計24人染疫；2宗屬東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍的宿友，累計46人染疫；百樂護老院再多1宿友確診，累計2人染疫。

本地確診個案包括1名東華三院李潤田紀念中學老師、1名養和醫院洗腎病人、1名日間的士司機、1名旺角御滿屋壽司部廚師等；而初步陽性個案方面，包括一名於瑪嘉烈醫院居住的禮賢會葵盛東護理安老院院友。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙