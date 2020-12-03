【兄妹情深】5歲小肥子帶1歲妹妹征服龍脊　小肥媽：妹妹今年做哥哥支行山杖

▲ 「小肥媽」在Facebook專頁「小肥子星球」分享5歲兒子「小肥子」，首次與1歲女兒「小肥妹」一同行龍脊的經歷。

疫情下行街食飯變成高危活動，想一家人外出走走呼吸新鮮空氣，到郊外行山或是一個好選擇。經營Facebook專頁「小肥子星球」的「小肥媽」，經常分享5歲兒子「小肥子」與1歲女兒「小肥妹」的生活點滴。日前他們一家四口第五年挑戰行龍脊，與以往不同的是，今次多了1歲「小肥妹」上陣，令路途更添趣味。

喜愛和子女親親大自然的小肥媽，在兒子小肥子1歲半時，已帶他挑戰龍脊路段。當年拿着行山杖的小不點，現在已經5歲，長大成為哥哥，首次和妹妹一同挑戰行此郊遊徑。長高不少的小肥子，再不需要行山杖輔助，反而拖着妹妹使她站穩。媽媽看在眼內，笑稱「妹妹就是哥哥的行山杖」。

小肥子的成長歷程：

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帶年幼子女行山，不是容易的事，小肥媽接受TOPick訪問時指，1歲女兒還不太會行走，只懂原地站立，上山時由爸爸用揹帶抱她上去，能夠不費力享受上山旅程，小肥妹開心得腳揈揈，哥哥見狀抓着她的腳，逗她玩耍。

到了稍為平坦的位置，爸爸便會放妹妹下來，讓她和哥哥玩耍。在大人眼中，沙地沒甚麼特別之處；對小朋友來說，大自然的沙石就是新奇的遊樂場。小肥媽指妹妹對泥土和石頭特別有興趣，愛動手挖石，哥哥見狀會阻止，怕她弄髒手。

一家四口行龍脊當日有大太陽，小肥媽指哥哥主動照顧妹妹，

他把帽子脫下來讓妹妹戴，怕她覺得曬。

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雖然多了一位成員，但小肥媽行山前的準備與以往差不多，都是有尿片、應急藥物、防蚊用品等，只帶多了一樽水及麵包。

小肥媽認為，家長設計行山路線時，應掌握小朋友的年齡及體能限制，因應路段情況如樓梯數量，或是否適合嬰兒車行駛等來規劃。初行者適宜走1星至2星的路線，其中因風景優美、路途平坦，推嬰兒車也可行到。

以下是小肥媽推薦適合家長帶同幼兒前往的行山路線：

金山郊野公園／馬騮山（麥理浩徑第六段）

近市區，一般交通可到達。沿途會有猴子出沒，帶小朋友建議自備行山杖/長遮。

交通：巴士72，81，86B於石梨貝水塘站下車

青龍頭-圓墩 （大欖郊野公園）

交通：青山公路青龍頭碼頭下車，沿車道往上行走

其他：無補給，需自備食物及水

河背水塘（家樂徑）

交通：錦上路西鐵站，乘搭71號小巴去到河背村總站

其他：沒有補給，需自備食物及水

大欖涌水塘－千島湖（麥理浩徑第十段）

交通：小巴或巴士

其他：有農莊、燒烤場及士多

藍地水塘（麥理浩徑第十段－屯門徑一段）

交通: 屯門杯渡站出發，走過對面馬路，在何福堂夜中學側的小路開始

其他: 沒有補給，需自備食物及水

記者：胡嘉儀