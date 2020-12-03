鄧穎芝疫情下轉型做網上食店 感受搵食艱難學精明理財

▲ 鄧穎芝稱很久沒去shopping。

歌手鄧穎芝（Vangie）日前與時裝達人David Tam出席品牌直播活動，Vangie表示因疫情持續，新開的實體食店生意較受影響，網上食品店則大受歡迎，更感受到搵食不容易。

鄧穎芝稱：「現在收入與做歌手時比較，其實差不多，但以前做歌手唱幾首歌便有錢，現在要捱幾晚通宵才賺到！」

她指上星期教運動班，當工作人員Set咪時，感受現在上台不是唱歌跳舞，而是教人做運動：「雖然我比較少在幕前，但教運動班、賣食品都是我最愛之一，希望透過食、運動帶歡樂、正能量， 這是香港人目前最需要。」

▲ 時裝達人David Tam出席品牌直播活動。

直播期間Vangie非常雀躍，不時將介紹的貨品「包起」，更左顧右盼擔心心頭好被人買走，非常搞笑：「因為我很久冇行街！由七月份開始忙生意，日日埋頭苦幹， 沒時間自己享受！加上這一年不能去旅行，難得做直播見到有這麼多東西可以買，就好開心！」

鄧穎芝稱感受到搵食艱難，笑言要等減價才去瘋狂購物：「因為忙到沒時間，加上要好辛苦才有錢賺，真不敢亂用，到收到錢時都會同自己講『咁辛苦先賺到，有血有汗，不如儲埋先啦』，理財方面更精明，最豪氣都係請家人食餐好！」

