【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話

▲ 台灣一名商人因肝指數急升，證實患上乙型肝炎，醫生問診下，妻子認為感染途徑有可疑，一查之下果真發現丈夫出軌。

夫妻出軌，或多或少會令身體產生變化，讓另一半起疑心。台灣一名商人的肝指數突然飆高，醫生問診之下，陪診的妻子從醫生的說話發現不妥，對丈夫感染的途徑相當質疑，經私家偵探追查下，果然丈夫有小三，令丈夫對醫生感到氣結。

台灣節目《醫師好辣》邀請了一班醫生及醫療記者分享個案，上周一集談到年輕醫師心直口快，容易講錯說話。資深醫療記者洪素卿分享有醫生接到一名商人求診，醫生發現商人的肝指數突然飆高，經檢查下，證實商人患上乙型肝炎。

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當時商人的妻子有陪診，向醫生了解感染途徑。妻子表示，丈夫最近吃了很多保健食品，是否染病原因，醫師回應指沒有關係，並反問她︰

會不會是一年內有輸血、打針，或是動手術，也可能是家裡有人罹患B肝（乙肝），又共用餐具、牙刷或指甲刀，或是體液交換，才會導致這種症狀。

妻子一聽到以上的感染途徑，頓時感到不妥，並心生質疑為何丈夫去年沒有染病，今年才中招？妻子決定聘請私家偵探追查，果真發現丈夫窩藏小三。

後來商人覆診時，不斷怪責醫生多嘴，連累他被捉姦。不過，商人仍繼續向該名醫生求診，洪素卿解釋，該名醫生類似是家庭醫生，一直為他們一家服務。節目主持認為，醫生都要識做，私下向商人查問這些原因，才免除尷尬。

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乙型肝炎3大傳播途徑

根據本港衛生署的資料顯示，乙型肝炎的傳播途徑有3方面，除了性接觸之外，另一途徑是母親在分娩時或在分娩期間傳給嬰兒；最後是經血液接觸，包括直接接觸帶病毒血液、與人共用受污染的個人物品，例如牙刷、剃刀及指甲鉗，以及與人共用受污染針筒、使用帶病毒的工具穿耳孔、紋身或針灸，還有輸入受病毒污染的血液或血液製成品。

有機會患上肝癌

而乙型肝炎病毒可引致急性肝炎，在患者當中，少於5%的5歲以下兒童，以及30至60%的成年人會出現症狀。

常見症狀包括發燒、食慾減退、噁心、嘔吐、腹痛、眼白變黃、小便深色及大便呈泥土色或變淺色。不管出現症狀與否，大約5至10%的成人患者及95%受母體感染的嬰兒均不能清除這種病毒，因而變成慢性帶菌者，並可能在日後患上慢性肝炎，肝臟永久損壞或肝癌。

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責任編輯︰王明芳