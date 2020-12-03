【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院內科病人初步確診感染源頭不明　33名病人屬密切接觸

醫管局公布，禮賢會葵盛東護理安老院一名82歲患嫗上月14日發燒及氣喘經瑪嘉烈醫院急症室入院，首次新冠病毒檢測呈陰性，隨後先後調到普通內科病房及荔景大樓內科，至昨日安排出院再檢測後初步確診。

瑪嘉烈醫院一名82歲女患者昨日(2日)初步確診，涉及禮賢會葵盛東護理安老院院友，11月14日因有痰、發燒及氣喘，經急症室入院，當時檢測屬陰性，於11月16日入調往普通內科病房，期間肺部及氣管情況都有好轉，及至11月27日再調往荔景大樓接受復康治療。

醫院昨日安排患者返回院舍時，再次進行檢測發現化驗結果陽性，同時醫院為患者進行抽血驗出抗體陽性，隨即轉入隔離病房，現時情況穩定。

有33名病人因與患者同一病格被列為密切接觸者，其中14人已出院、4人因自身疾病離世、15名仍留院病人須隔離檢疫，全部檢測陰性。10名醫護人員抽痰時未有合適裝備，同列為密切接觸者需要檢疫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，醫院確認該名女患者沒有與任何新冠肺炎病人入住同一病格，院方亦正追加其感染源頭，包括曾否有親友探訪等，仍需再進一步調查跟進。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦指，擔心禮賢會葵盛東護理安老院出現爆發，當處有90名員工及150名院友，中心將到院舍派樽檢測。

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責任編輯：蘇文軒