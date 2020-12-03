【懷孕疑問】孕婦誤以為羊水等於水　婦產科醫生拆解謬誤︰羊水就是BB尿

▲ 台灣婦產科醫生蘇怡寧分享，孕婦對羊水的常見謬誤。

準媽媽在懷孕期間有不少疑問，有孕婦誤以為羊水等於水，又疑惑如果羊水少，多飲水有沒有幫助。台灣婦產科醫生蘇怡寧近日就在社交平台，分享了孕婦對羊水的常見謬誤，更強調「羊水就是尿」。

蘇怡寧醫生常在網上解答懷孕的疑難雜症，他早前於Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」以「羊水就是尿，但不髒」為題，分享一位孕媽媽的苦惱：

寶寶是否靠羊水活動，所以孕婦們需要多喝水，這樣才不會影響到寶寶在肚子內的活動嗎？ 羊水等於水，每天都會換，如果少喝水，羊水的環境會骯髒，想請教一下是否有這個說法？

謬誤1︰羊水少多飲水有幫助？

他首先回應第一個疑問，表示如果真的羊水少，即使多喝水也沒有用，並提醒孕婦只要適量喝水，維持身體所需就可以。他解釋︰

基本上寶寶的羊水量就是一個動態平衡的問題，羊水是由寶寶的腎臟製造，就是尿啦，然後自己再吞回去。

因此羊水少不是多喝水，這麼簡單就可以解決問題。他建議孕婦當羊水量偏離正常值，必須向婦產科醫生求診，了解到底發生何事，再採取相應的處理方法。

謬誤2︰羊水等於水？

至於羊水等於水的說法，他重申羊水是寶寶的尿，而這些尿不髒。他指，我們的尿因接觸空氣裡面的細菌才會髒，羊水因被羊膜包覆起來，沒接觸外面的空氣，所以不會髒。

他也回應不少人的疑問，確定「在媽媽的肚子裡都是喝尿長大」是事實。

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責任編輯︰王明芳