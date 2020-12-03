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【新冠肺炎】內地來港人士家居檢疫後確診　港大基因測試證實屬本地個案

社會 17:01 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，早前一名於11月8日由內地經深圳灣入境的44歲女士（個案編號：5816），與其同住深水埗鴨寮街245號的52歲親戚（個案編號：5815）亦確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，經港大進行基因測試後，發現該名44歲女士體內的病毒株與本港第4波爆發的基因組十分相似，故認為屬本地個案。

張竹君早前指，在個案5816檢疫期間，其52歲親戚亦曾拿食物到給她，該親戚亦到過深水埗通洲街公園跳舞聚集，但與目前的歌舞群組沒有關係，而在潛伏期曾在不同地方打麻雀，感染機會較高危，故暫列作本地個案處理。當局會將她們的病毒基因分析，與歌舞群組基因比較，以了解是否有關連，不排除是輸入個案的可能性。詳情即看：【下一頁】

本港今日（3日）新增90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳子謙

 

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