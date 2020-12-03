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【爭奪監護權】單親媽染疫緊急分娩後病逝　早產男嬰繼承兩層樓「生父」突現身

親子 17:40 2020/12/03

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俄羅斯一名男嬰的單親媽媽及外祖父母染疫亡，擁有財產繼承權。

新冠肺炎疫情持續肆虐，奪去不少人的性命，令家庭破碎，近日俄羅斯染疫而亡的單親媽Svetlana是其中一人。她的父母先後染疫亡，其後她在懷孕時亦確診，緊急分娩誕男嬰後病逝，而BB成為家中唯一倖存者，擁有財產繼承權，卻在此時，有名男子聲稱是BB的生父。

父母先後染疫亡

據英國《每日郵報》及《鏡報》報道，俄羅斯一名36歲單親媽媽 Svetlana Sorochinskaya感染新冠肺炎，分娩男嬰（Kirey）數小時後去世。Svetlana 生前到醫院探望接受心臟手術的64歲父親，爸爸在出院後8天，即於11月5日因新冠肺炎而離世。Svetlana當時念亡父寫道︰

我的父親……你是世界上最佳、最善良的人，我會永遠愛你。

而Svetlana 的62歲媽媽Vera其實早在11月2日出現嚴重不適，可是當時去醫院就醫，未有足夠的床位，她在11月12日染疫死亡。

男嬰是唯一財產繼承人

Svetlana早前到婦產科產檢時，亦確診患新冠肺炎，被轉介到當地傳染病醫院，11月下旬她在病床上戴著呼吸器緊急誕下兒子，男嬰早產了6周，她為BB取名為Kirey，可惜她產子後數小時離世。Svetlana的初生兒子，是他們一家財產唯一的繼承人，財產包括兩幢聖彼得堡的公寓。

外祖父母及媽媽的死亡，引發很多人對男嬰Kirey監護權的爭奪戰，意圖奪取當中的財產。Svetlana一直拒絕透露孩子的父親，有一名化名為M的男子突然冒出，自稱他是Kirey的生父，並願意接受DNA鑑定。

等待DNA鑑定報告

有意認養Kirey的親戚Larisa Kachkaeva 表示，Svetlana 生前指出M只是同事不是生父，現時仍會等待DNA鑑定報告，以及法院判決結果。

根據世衛公布數字，俄羅斯有逾232萬宗確診個案，多達4萬宗死亡案例。

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責任編輯：王明芳

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