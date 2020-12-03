機管局未來十年斥資400億發展基建　航天城首間酒店明年落成

▲ 航天城設計圖，預計首間酒店明年進駐。（機管局圖片）

機場管理局未來十年，將投放逾400億元到機場城市工程，打造智能機場。其中佔地25公頃的SKYCITY航天城計劃，機管局公布發展進度，料首間酒店「麗豪航天城酒店」明年落成，提供房間1,200間；而商場及娛樂設施就要到2022年至25年才分階段落成。

按圖即睇航天城及機場未來十年發展：

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機管局行政總裁林天福稱，航天城將設全港最大的室內娛樂區，也有購物、餐飲、娛樂設施，將會在2022至2025年分階段落成。航天城的娛樂設施「11 SKIES」，由新世界發展，總樓面面積380萬平方呎；至於其他酒店及寫字樓項目就要2023年後才陸續推出，包括再興建2間酒店，1幢健康醫療主題商廈，1幢財富管理主題，另增1幢商廈。

機場島亦會發展亞博館二期工程，日後亞博館展覽設施總樓面面積會增加到10萬平方米，成為全港最大，可容納2萬人的室內表演場地，可做潮流表演及大型會議。林天福盼航天城及亞博館二期，可吸引更多廣東省以外的內地旅客，以及東南亞旅客來港。

至於港珠澳大橋口岸人工島也會加強發展，為方便經大橋來港的粵西及澳門旅客，機管局計劃於人工島興建2個自動化停車場，屬全世界最大，各提供3,000個車位。其中一個車場擬以「Park and Fly」形式運作，讓旅客經大橋駕車來港後，毋須入境香港，而是直接坐穿梭巴士，經過封閉行車橋（即航天走廊）往機場禁區，再登機離港。另一個車場以「Park and Visit」模式運作，供遊客抵港後入境遊覽。兩個停車場及航天走廊最快2022年底至24年分階段落成。

《施政報告》稱，機管局將入股珠海機場；機管局行政總裁林天福稱，局方無意成為珠海機場「大股東」，但卻不會是「象徵式」入股，要足夠令機管局可參與發展珠海機場，形容這是雙方長遠合作的保證，有信心將來回報合理。林天福指，內地現在有238個機場，當中有國際航線的機場僅約70個，其中珠海機場也無國際線。而陸路來往香港和珠海機場只需約70分鐘，兩機場合作有望互補雙贏。

另外機管局將興建無人駕駛巴士，接載乘客來往航天城、機場島、大橋口岸及東涌市中心，按此即看：【下一頁】

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記者：李志強、吳卓峰