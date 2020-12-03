【永結同心】袁文傑結束9年愛情長跑　跟張潔蓮入紙註冊結婚

▲ 恭喜袁文傑與張潔蓮！

袁文傑跟女友張潔蓮（Jackeline）拍拖9年，原定兩年前結婚，惟因袁文傑母親過身，致婚期無限期押後，不過，二人終於拉埋天窗，今日被傳媒發現已入紙註冊結婚。

今日有傳媒報導，袁文傑和Jackeline早前秘密入紙註冊結婚，二人的擬結婚通知書上亦曝光，當中袁文傑以本名袁盛傑入紙，二人則報稱同一住址。

另外，張潔蓮婚姻狀況則顯示為離婚，顯示Jackeline過去曾經歷失婚。

▲ 袁文傑與張潔蓮入紙註冊。（Instagram圖片）

【岑杏賢結婚】岑杏賢首發放婚禮照片 好姊妹湯洛雯親手製作花球

袁文傑向傳媒承認入紙註冊結婚，並指一直有作安排，跟女友亦十分開心，今次結婚跟兩年前的計劃一樣，二人傾向低調，不會鋪張。

至於Jackeline曾歷失婚一事，袁文傑稱不作回應。

共歷人生高低潮

張潔蓮跟袁文傑拍拖近十年，二人曾經歷人生低潮時，並互相扶持。早前Jackeline受訪，便表示只要與男友袁文傑一起開心便足夠，覺得簡單就是幸福。

Jackeline曾談及與袁文傑的關係，指兩人的紅娘是自己的妹妹、袁文傑的亞視前同事張紫櫻做紅娘。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

她憶述：「2011年一起看舞台劇時認識，半年後就開始約會。」Jackeline覺得袁文傑十分細心，不但會提醒自己要多喝水，更會親自為她斟水。她又指：「因為袁文傑這個舉動，自己每日都會至少喝八杯水之餘，連飲食都變得十分健康。」

【袁張聯婚】傳袁偉豪今日秘娶張寶兒 新郎哥Ben愛巢低調簽紙結婚

Jackeline與袁文傑原定於2018年12月結婚，不過，因袁文傑母親在10月離世，他極度傷心，加上已故愛貓囝仔當時的健康亦出問題，故此兩人將婚期無限期押後，專心照顧愛貓。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不幸地，去年8月愛貓癌症病逝，袁文傑遺憾沒有把握機會與愛貓一同影結婚相，並自責因工作繁忙錯過了愛貓最精靈最活潑的階段。

Jackeline坦言對於婚事，從沒有感到失望，她只想陪伴男友度過難關，撫平他內心的傷口。現時二人終走出內心傷痛，雙雙步入另一人生階段。