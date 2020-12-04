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【CELINE】Triomphe Embroidery沿用凱旋門鎖鏈印花　新作獲木村光希BLACKPINK Lisa加持

休閒消費 09:40 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

Cabas Horizontal $20,500（黑白圖片）。（品牌提供）

CELINE在藝術創意總監Hedi Slimane掌舵下，2020秋冬再次演繹經典字母標誌Triomphe Monogram凱旋門鎖鏈印花，且時髦升級，以意大利馬鞍針的Embroidery高級織布手法，結合對比鮮明的黝黑針線及皮革飾邊，勾列出印花層次變化及立體浮雕效果，呈現70年代的圖案設計及復古格調。

    點擊圖片放大
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Triomphe系列最標誌式的雙「C」符號，靈感源自CELINE創辦人Celine Vipiana於1970年，一次汽車意外於凱旋門前拋錨，當時她注意到這座地標前方的鎖鏈樣式，進而延伸繪製出這個品牌符號，過去這個象徵性的符號大多用於高級訂製行李箱與配飾的印花上。

木村光希也為Triomphe Embroidery系列拍攝了一輯型格照片。（品牌提供）

全新系列不單重現Celine Vipiana於1972年首次推出的經典鎖鏈字母標誌，其留白的刺繡圖案更帶出點點文藝氣息，手袋款式也線條洗練，容量也適用不同需要，包括Triomphe、直式Cabas、橫式Cabas、Tambour及索繩桶袋；小型皮具款式則包括3摺銀包及零錢包等。

高級織布造型一向百搭，也易於日常配襯，可為冬日裝扮帶來新鮮感，難怪兩位品牌代言人木村光希和韓國女團BLACKPINK的Lisa已率先來個型格十足示範。

產品查詢︰2525 1281

記者︰李越樺

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