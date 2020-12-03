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【新冠肺炎】31宗源頭不明個案創第4波疫情新高　張竹君承認難靠追蹤工作杜絕傳播

社會 18:40 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（3日）新增90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明。

對於今日源頭不明個案數目創第四波疫情新高，張竹君指，情況令人擔心，很多確診者到過不少地方，只能追蹤患者提及的緊密接觸者，但有很多人忘記其行蹤，又或者不清楚其行蹤會感染其他人，因此未能找到所有緊密接觸者。

她又指，部分患者沒有病徵，即使做過測試後當局未能即時找到隔離，傳染期可能傳染其他人，其間已經歷幾代傳播，再在其他地方出現爆發，亦無法找到與歌舞群組的連繫，變成源頭不明個案。

張竹君指，源頭不明個案涉及無業人士、保安、經紀等，他們亦會到酒樓、街市等地方，病毒已經在社區隱形傳播，有部分人發病前已可以傳染，難以靠追蹤工作截斷傳播鏈，呼籲市民保持社交距離和做足防疫措施，才能杜絕傳播。

她又提到，跳舞群組感染人數多達500、600人，雖然患者新增數字開始減少，但不少人都會有好多社交活動，相信已滲透社會每一個角落，而很多人也沒有徵狀，提醒市民倘去過高危便應做檢測。

至於日公布的深圳跨境司機家人確診，是一名旺角御滿屋廚師，她指，由於他11月25日發病，但30日有上班，故曾進食的壽司是否高危，要視乎其手部衞生，形容高危食物在疫情下應可免則免。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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