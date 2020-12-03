【新冠肺炎】藥劑師學會倡港府購入最少兩款疫苗　料明年中優先供長者醫護接種

▲ 藥劑師學會建議政府採購最少兩款疫苗。（郭詩詩攝）

新冠肺炎肆虐全球，各國正研搶購疫苗遏止疫情，當中有11款已進入第三階段，部分疫苗有效率更達95%。感染及傳染病專科醫生林緯遜認為有關數據令人鼓舞，表示驚喜；藥劑師學會會長崔俊明建議港府在購入疫苗時應採購最少兩種不同的疫苗，以免出現供應問題，又預計明年中才會有疫苗到港，應優先供長者及醫護人員等接種。

現時全球約有48款疫苗已進入臨床研究，其中11款更已進入第三階段，包括由莫德納、輝瑞藥廠研發疫苗會採用mRNA技術，以及由牛津大學研發使用病毒體的疫苗等，三款疫苗均有逾2萬至4萬人參與研究，有效率由70%至95%。

崔俊明指出，傳統疫苗製作需時約10年，而新冠肺炎的疫苗則只需約一年，全因各國政府、藥廠的大力支持才可加快程序。根據世衞標準，疫苗有效率達5成已是有效，而對於部分疫苗有逾9成有效率，林緯遜指出有關數據雖未刊登於醫學期刊，惟數據令人鼓舞，感到十分驚喜，又指因各項研究參與組群的年齡或種族等均有不同，故不可只看重疫苗的有效率而選擇疫苗。

崔又指，要有效遏止疫情就需達至群體免疫，惟若以本港約750萬人口，需逾450萬名市民感染的做法不妥當；相反注射疫苗就可預防傳染病，當大多數人接種對疫苗，亦可保護不能接種疫苗的人士，如初生嬰兒及免疫系統受損人士。

由於部分疫苗需要儲存在零下20至70度，可以保存長達6個月，港府在運送疫苗時亦需要考慮有關情況。林緯遜又認為，在疫苗在推出市面前，亦要確保疫苗的安全性及素質方面已獲批核，另亦須注意若有市民接種後出現不良反應的問題。

港府已參與世衞新型冠狀病毒疫苗全球獲取機制（COVAX），採購本港2成人口的疫苗作為安全網，另向疫苗製造廠以預先採購協議形式訂購疫苗。崔俊明指部分歐美國家如加拿大、英國、美國等已預留資金訂購每人9劑量疫苗，建議港府要最少採購兩種不同疫苗，以免出現供應問題，又預計明年年中可讓高危群組，包括醫護人員、長者及長期病患者接種疫苗，至年底才可全民接種。負責香港市場的復星醫藥表示，如得衞生署批准，輝瑞疫苗可在第一季來港。

林緯遜又指出由於歐美疫情仍然嚴峻，港府應參考英國人民在接種疫苗後疫情是否有改善，又強調疫苗不是百分百有效預防染疫，市民在接種疫苗後仍需要保持個人衞生以及佩戴口罩。

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記者：郭詩詩