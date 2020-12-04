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【踩過界II】 王浩信「盲俠」外TVB經典視障人士角色　麥明詩+胡杏兒演失明人士獲讚

娛樂 15:40 2020/12/04

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TVB經典視障人士角色。

王浩信在TVB台慶劇《踩過界II》中飾演一位視障訟務律師文申俠，憑過人的四感守護法治，伸張正義。其實歷年TVB創造不少視障人士的角色，今日TOPick與大家回顧。

《踩過界》王浩信

王浩信在《踩過界II》系列中飾演四感過人的視障訟務律師文申俠，在「緬甸富商逼婚事件」單元中，文申俠為救人質，靠視像通話與癲姐（蔡思貝飾）及GoGo（張振朗飾）開車。

不過有網民認為這幕過於「離地」，難以投入。

【踩過界II】朱千雪當大律師後聲演代表作　Tracy欣賞王浩信：希望再合作【有片】

有網民留言劇情太假。（《踩過界II》截圖）

《殺手》麥明詩

麥明詩在2020年播出的《殺手》飾演閻素之，雙眼因火災失去視力，但憑過人的聽覺成為鋼琴調音師。

在結局閻素之為救走火入魔的丈夫關啟揚（謝東閔飾），聽從關啟揚的指示開車逃離。

麥明詩在《殺手》的表現出色，獲網民激讚演技進步。但《殺手》播出時，麥明詩已由經理人合約改簽轉簽一年一騷的合約，並加入顧問公司成國際商業顧問。

麥明詩在《殺手》表現出色。（《殺手》截圖）

【踩過界II】姜麗文父女同場演戲感受秦沛氣場　曾在日本發展：開過兩場迷你演唱會

《降魔的2.0》江嘉敏

江嘉敏在2020年播出的《降魔的2.0》飾演能感應靈體的視障人士嘉嘉，也是豪仔（胡鴻鈞飾）的初戀情人。

後來豪仔受羅剎之力失控而吸食嘉嘉的靈魂，希豪仔非常自責。

江嘉敏在《降魔的2.0》與胡鴻鈞有段情。（《降魔的2.0》截圖）

《陪著你走》胡杏兒

《陪著你走》為2014無綫節目巡禮劇集之一，胡杏兒在《陪著你走》飾演的宋天從，因交通意外導致失明。

在《陪著你走》內，宋天從與導盲犬的互動也是看點之一。

胡杏兒在《陪著你走》首次挑戰失明角色，很多觀眾稱讚胡杏兒所演繹的宋天從非常自然，與甘言重（陳豪飾）的感情線也令人難忘。

胡杏兒與狗演員的互動十分吸引。（《陪著你走》截圖）

《彩色世界》宣萱

《彩色世界》是2002年的劇集，由宣萱和林保怡領導主演。

宣萱在劇中演的林樂兒雖然失明，但樂觀的性格感染了不少身邊的人，是部觸動人心的溫馨小品。

宣萱和林保怡同是好戲之人。（《彩色世界》截圖）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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