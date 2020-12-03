3月大女嬰倒斃家中父涉謀殺　法醫估計父離家17至32小時後女嬰死亡

▲ 法醫藍偉文今於高等法院作供。(楊詠渝攝)

3個月大女嬰疑被獨留元朗村屋住所，其後被母親發現死亡，父親早前否認謀殺罪受審，案件今（3日）於高等法院續審。法醫供稱估計女嬰的死亡時間為父親離家後17至32小時，主要死因為窒息，次要因素為脫水和飢餓。辯方質疑若女嬰因遭枕頭和被子覆蓋頭部而窒息，她應更早已死亡，法醫指無法判斷。

涉案被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

法醫藍偉文於2018年8月23日曾上門檢查女嬰的屍體，並於稍後為女嬰驗屍，藍供稱嬰兒的體溫由37度下降至環境溫度的28度，需時9至12小時，但當體溫下降至環境溫度後便不會再下降，因此藍估計女嬰的最遲死亡時間為檢驗前9至12小時。

根據女嬰屍體的積水狀況，估計女嬰的最早死亡時間為檢驗前24小時。因此藍估計女嬰的死亡時間約為8月22日下午4時至23日早上7時。藍續稱，據他所知被告於8月21日晩上11時離家，因此女嬰是在被獨留家中一段時間後才死亡。

藍又指，女嬰的身高和頭圍反映她較同齡嬰兒瘦小，女嬰的屍體狀況亦反映她有脫水和飢餓的情況，此外，女嬰並無其他傷勢。藍指出，根據女嬰屍體的積水分佈狀況，他認為女嬰的主要死因為窒息，次要因素為脫水和飢餓。而且藍認為女嬰的俯臥姿勢於其死亡前已維持一段時間，一般來說，3個月大的嬰兒非常不可能自行轉身，因此藍推斷女嬰被放到床上時已是俯臥姿勢。

藍又指，女嬰屍體被發現時，頭上蓋有被子和枕頭，這些物品可能阻礙女嬰呼吸，脫水和飢餓亦最終會導致女嬰死亡，但一般來說脫水和飢餓僅一天不足以致命，因此女嬰的主要死因該是窒息。但藍亦指出，從女嬰積水分佈可見，被子和枕頭並非用力壓在女嬰頭上，但對嬰兒來說，即使沒有直接壓力，或已足夠使女嬰窒息。

辯方盤問藍時質疑，本案重點在於女嬰是由於故意行為或疏忽致死，而若女嬰的頭部被刻意覆蓋的話，她應該會於更早時間死亡？藍回應無法判斷，若辯方認為這是常識的話，應交由陪審團判斷。

▲ 兒科醫生李澤荷今於高等法院作供。(楊詠渝攝)

屯門醫院兒科醫生李澤荷則供稱，根據女嬰的體重和身高，明顯是欠缺營養。李又指，根據研究顯示，西方國家的嬰兒一般於6.5至7個月大才可自行轉身俯臥，而中國及香港的嬰兒則一般於5.1個月大才可自行轉身俯臥，因此3個月大的嬰兒，不可能完全自行轉身。

李又指，3個月大的嬰兒不可能自行將枕頭和被子拉到自己身上，而且枕頭的重量對於女嬰來說是重的，她不可能自行用以覆蓋自己。案件明(4日)續審。

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記者：楊詠渝