【Dear Secret】Gin Lee新碟奪多個銷量榜冠軍　與師弟Anton齊下廚製寵物燒賣慶功

▲ Gin Lee與師弟Anton一起下廚作慶功。

Gin Lee李幸倪最近推出的大碟《Dear Secret》，當中特地為離世愛貓芝麻糊親自創作新歌《開燈。熄燈》，這是送給牠的最後一份禮物，紀念一段刻苦銘心的旅程。

新碟推出僅兩星期，榮登多個銷售榜的冠軍位置，成績令人鼓舞。Gin Lee表示：「在這艱難時候，能夠推出實體碟已好感恩，好多謝樂迷仍購買實體碟。」

日前，Gin Lee與同門師弟Anton（樂隊ONE PROMISE鼓手）一起下廚作小型慶功，不過其實都是為了心愛的「主子」們準備新鮮食物 - 自家製寵物燒賣，俘虜牠們的「胃」。

她笑言：「知道Anton平時都有煮開嘢食俾狗狗，所以今次邀請佢帶埋主子Captain一齊拍煮食片。燒賣在香港是地道小食，其實馬來西亞夜市的彩色燒賣都好出名，所以今次就試整這款特色小食給寵物。」

一向注重飲食健康的Gin，平時都多下廚，拍攝當日一take過就整好一碟彩色燒賣，賣相十分不錯。

材料方面主要用雞肉和麵粉，另外再加刨碎了的紫薯、紅蘿蔔和西蘭花作不同顏色點綴，因為給寵物食用的關係，所以就沒有放調味料了。蒸熟後的燒賣色香味俱全，在場的「主子」Captain已經按耐不住，一馬當先試食，食過不停津津有味。

拍攝過後，Gin Lee特地「打包」幾粒燒賣回家給貓貓杏仁糊享用，牠都十分「俾面」吃清光，令Gin的努力沒有白費。影片將會在12月3日晚上在Gin的YouTube頻道推出。

