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【新冠肺炎】美心中菜一名員工初步確診曾到利園園中鴨子及星光行潮庭　2店將暫停營業

社會 18:07 2020/12/03

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美心指，該名初步確診的員工曾到過尖沙咀星光行潮庭。(資料圖片)

本港今日新增90宗確診個案以及逾60宗初步確診，美心中菜部分店懷疑出現新冠肺炎個案，美心集團回覆TOPick指，有一名員工初步確診，曾到訪銅鑼灣利園的園中鴨子和尖沙咀星光行潮庭，該2間分店會暫停營業。

美心集團稱，一名中菜部員工初步確診感染，最後上班日期為12月2日，該員工曾到訪銅鑼灣利園的園中鴨子和尖沙咀星光行潮庭，2間分店會暫停營業直至另行通知。此外，該初步確診員工曾於將軍澳中心廣場的美中鴨子短暫逗留，該店的員工已接受新型冠狀病毒測試，結果全部為陰性。

另外，美心指接獲通知有另一名中菜部員工，因有家屬確診而被列為緊密接觸者，需要接受隔離檢疫，該員工曾到訪園中鴨子及荃灣廣場的美中鴨子，最後上班日期為11月30日。

美心指，以上2人均不會直接接觸顧客，但為謹慎起見已安排相關分店進行徹底清潔和消毒及員工接受新型冠狀病毒測試，同時，與該兩名員工有緊密接觸的同事正進行家居隔離。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：蘇文軒 

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