【疫情分析】單日源頭不明個案逾三成　許樹昌指比例高相信社區出現很多隱形傳播者

▲ 許樹昌憂慮安老院舍進一步出現爆發個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（3日）新增90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明，源頭不明個案屬於第４波疫情以來單日新高，詳情即看：【下一頁】

港府防疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容錄得31宗源頭不明個案的比例較高，超過三成。他指出一般而言超過兩成不明源頭個案已屬很高水平，顯示社區有很多隱形傳播者，而且出現廣泛的傳播鏈，且患者涉及不同的職業。至於源頭不明的擴散原因，他相信本港第4波疫情爆發源於尼泊爾輸入確診個案，分散在尖沙咀、油麻地等地，然後在酒吧「China Secret」進一步擴散出去，跳舞群組只屬「催化劑」

如何才可以堵截源頭不明個案進一步擴散，許樹昌認為要視乎社會各界及私人機構如何跟從政府的防疫措施及指引，包括推行在家工作：

視乎政府措施上，社會要如何跟，才可以將不明源頭壓落去，如果社區可能很多人流，早上很多人在工作，私人企業亦沒有實施在家工作，午飯時間仍然有很多人去排隊，社區仍有很多人流，社區依然會有隱形個案散播開去。

今日初步確診個案中包括瑪嘉烈醫院一名82歲女患者昨日(2日)初步確診，是禮賢會葵盛東護理安老院院友，許樹昌指出根據第三波疫情，有不少院舍感染個案由於員工是沒有徵狀的隱形患者，要注意有關員工的檢測情況，以避免在院舍進一步爆發。

另外今日新增的確診個案中，包括一名在旺角御滿屋一名壽司部廚師，許樹昌指出經食物傳播新冠病毒的風險不高，反而是店內的員工比較高危，因為工作時大家都近距離接觸。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋



