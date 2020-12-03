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6機場巴士線12月28日起行經屯赤隧道　車費將相應下調

社會 18:15 2020/12/03

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（九巴圖片）

屯門赤鱲角隧道將於12月27日正式通車，雖然早前已公布有多區的巴士路綫會改用新路和調低車費，但並非通車當日就會全部轉行新路，而是分階段轉用。

龍運巴士有限公司今日（3日）公布第一階段途經新路的6條屯門區機場路線詳情，6條路線由12月28日起行經屯赤隧道，包括3條機場巴士「A」線、2條北大嶼山對外巴士「E」線及一條深宵機場巴士「NA」線。

屯門區「A」線大幅下調車費

新路開通後，屯門區的機場巴士「A」線不需再繞經青嶼幹線及北大嶼山公路，行車路程及時間大為縮短。由屯赤隧道轉車站往機場，只需約10分鐘。

A33線原有於屯門（悅湖山莊）的總站會遷往屯門公路轉車站（九龍方向），上午繁忙時間班次會由30至60分鐘一班車，加密至20分鐘一班。

A33X線會改經青山公路新墟段近景峰花園和屯門鄉事會路近新墟一帶，繁忙時間班次保持為20分鐘一班。

上述「A」線的車費均有所下調，由每程27.7元下調至15元。

同時，全新A34線為屯門的新發展地區提供機場巴士服務，服務藍地、兆康、欣田、紫田、屯門第五十四區（欣寶路、興貴街〉、寶田、良景等，取代現只提供早上一班車的A33P線「屯門（鍾屋村）往 機場（地面運輸中心）」。

E33E33P下調至十二元

E」線方面，E33E33P線的車費會分別由每程13.9角及14.3角，下調至12元。經修訂後兩線會途經蝴蝶站及龍門路近蝴蝶灣，方便屯門區的乘客往返東涌及機場後勤區。另外，E33P線往機場方向將試辦兩班車，分別在晚上6時30分及7時由兆康南開出，試辦期至明年3月31日。

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記者：陳梓蔚

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