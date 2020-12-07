【保暖大法】UNIQLO HEATTECH愈穿愈凍？　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法

▲ UNIQLO HEATTECH愈穿愈凍？專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法.

天氣開始轉冷，大家開始添置禦寒衣物，UNIQLO HEATTECH 保暖內衣深受港人歡迎，但假如穿著方式有誤，分分鐘會愈穿愈凍。有日本節目邀請專家拆解HEATTECH保暖內衣的原理，以及3大錯誤穿法。

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》，邀請到時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因運用了特殊的發熱質料製造。

HEATTECH保暖內衣原理：

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不過中野正海表示，有些人未正確穿發熱衣，會導致無法100％發揮功效，以下為3個錯誤穿法：

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HEATTECH保暖秘密

HEATTECH保暖內衣是由UNIQLO，與日本纖維開發和布料製造商的東麗株式會社（Toray Industries）共同研發。

人體於靜止狀態或進行運動時皆會產生「濕氣」以維持皮膚表面的溫度，如果一般保暖內衣布料的透水氣效果差，皮膚表面的「濕氣」便無法有效排出，並會慢慢凝結成水珠，聚集在皮膚表面與衣服之間，產生焗熱及濕黏的感覺。

而HEATTECH的布料則由四種不同纖維特殊編織而成，可以吸收人體散發出的水蒸氣，轉換為熱能。當水分子蒸發後會於空氣間遊蕩，而人體散發出的汗液與濕氣形成水蒸氣，也會在肌膚和HEATTECH布料之間的空隙快速移動。

4大保暖物料

嫘縈（Rayon）— 吸濕並將濕氣轉化成熱能

壓克力纖維，或稱腈綸（Micro-acrylic）— 粗細僅為人類髮絲的十分之一，可產生無數纖維空氣層，有效阻隔熱力流失

聚氨酯纖維（Polyurethane）— 彈性佳，不易變形

聚酯纖維（Polyester）— 吸濕及保持乾爽

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責任編輯：羅嘉欣