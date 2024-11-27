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HEATTECH正確穿法｜UNIQLO官方教HEATTECH正確穿法+保暖原理　揭港人穿Heattech常犯3大錯誤【附消委會保暖內衣推介】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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UNIQLO HEATTECH愈穿愈凍？專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法.

【UNIQLO HEATTECH/Uniqlo Heattech/Heattech/保暖內衣/UNIQLO HEATTECH正確穿法/消委會/】寒流擊港，UNIQLO HEATTECH 保暖內衣深受港人歡迎，但港人穿HEATTECH常犯3大錯誤，隨時越穿越凍，UNIQLO官方教正確保暖穿法及拆解把保暖內衣原理。

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》，邀請到時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因運用了特殊的發熱質料製造。

HEATTECH正確穿法｜HEATTECH保暖內衣原理：

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不過中野正海表示，有些人未正確穿發熱衣，會導致無法100％發揮功效，以下為3個錯誤穿法：

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Heattech保暖秘密

HEATTECH保暖內衣是由UNIQLO，與日本纖維開發和布料製造商的東麗株式會社（Toray Industries）共同研發。

人體於靜止狀態或進行運動時皆會產生「濕氣」以維持皮膚表面的溫度，如果一般保暖內衣布料的透水氣效果差，皮膚表面的「濕氣」便無法有效排出，並會慢慢凝結成水珠，聚集在皮膚表面與衣服之間，產生焗熱及濕黏的感覺。

而HEATTECH的布料則由四種不同纖維特殊編織而成，可以吸收人體散發出的水蒸氣，轉換為熱能。當水分子蒸發後會於空氣間遊蕩，而人體散發出的汗液與濕氣形成水蒸氣，也會在肌膚和HEATTECH布料之間的空隙快速移動。

HEATTECH4大保暖物料

  • 嫘縈（Rayon）— 吸濕並將濕氣轉化成熱能
  • 壓克力纖維，或稱腈綸（Micro-acrylic）— 粗細僅為人類髮絲的十分之一，可產生無數纖維空氣層，有效阻隔熱力流失 
  • 聚氨酯纖維（Polyurethane）— 彈性佳，不易變形 
  • 聚酯纖維（Polyester）— 吸濕及保持乾爽 

同場加映：消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌

消費者委員會（消委會）曾測試市面上20款保暖內衣，測試結果顯示，15款日常內衣樣本中，「Baleno」的樣本保暖度最高，不過就較易起毛球，而同樣以保暖程度為標準，價值$559的Columbia運動內衣「Omni-Heat Midweight Stretch Baselayer」，其保暖平均保溫值達0.1，反而最便宜只售$99的Baleno保暖內衣「Thermal Extra 男裝圓領長袖超暖內衣」平均保溫值則達0.23。

另外，各樣本在保暖度、排汗、快乾及耐用度等測試項目表現參差，保暖程度尤其懸殊，有15款樣本的保溫效果經洗濯30次後有逐漸增強的跡象，其中以「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」樣本最為明顯，由0.1平均保溫值（clo）增至0.28 clo，增幅上升達1.8倍。

以下6款為保溫效果升幅達20%的樣本：

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