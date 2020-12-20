點樣理財先至夠fit？即刻醒你三大秘訣

無論是進修還是買車買樓，一眾後生仔都希望可以透過努力工作來實現夢想，但缺乏精明的理財目標而且資金不多，單憑一股傻勁「死慳死抵」又點會成功？滙豐早前進行的FinFit調查顯示，18至24歲青年受訪者的財務健康水平在所有年齡組別中得分最低，更低於香港整體平均所得的67分，而且在理財習慣和理財計劃方面表現較弱。其實只要妥善管理和增值財富，再配合以下三大理財秘訣，全面提升理財知識和養成理財習慣，以後財政想要幾fit就有幾fit，實現夢想其實唔太難！

秘訣(一) 一個戶口理財好Easy

你可能覺得理財又難又複雜，因為出糧、儲蓄、消費、投資、強積金通通都在不同戶口，當每次諗住真係要認真好好理財的時候，要記錄不同戶口的結餘，又要由一個戶口轉賬至另一個戶口，麻煩之餘亦難以管理，有時戶口多到連密碼都未必記得。最近新推出的全方位理財戶口「滙豐One」，一個戶口就滿足到日常一切的理財所需，而且還有別於一般傳統銀行，即使就算齊集多種升級版理財工具及服務，亦也不設低額結存服務費及多項手續費，正正幫到作為理財新手或者初次接觸銀行服務的你。從此輕鬆掌握個人財務狀況，享受簡易、快捷、方便的銀行體驗。

如果你鐘意用手機處理日常大小事項，可以透過香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App），隨時check住戶口結餘和消費紀錄，又可以過數繳費、投資、買保險和管理強積金等等。如果你正準備到海外升學或生活更不需煩惱理財的問題，因為用「滙豐One」就可以輕易連接全世界！透過環球銀行服務，在香港幫你安排開立海外戶口，你更可用滙豐環球轉賬服務，以手機免費即時轉賬至自己及第三者海外滙豐戶口。你原本以為很難解決或麻煩的理財手續，其實只要一個戶口、一個App已經可以全部辦妥！

秘訣(二) 增值財富「長」知識

你可能對管理財富都冇乜概念，又沒有理財顧問幫手，就算有都不知道從何問起。「滙豐One」針對年輕一族的理財需要和困難，透過網上平台幫大家在理財方面「長」知識。「滙豐One」內設的「Wealth Booster」有一系列由淺入深的理財知識和貼士，讓你可於網上資訊平台「理財攻略」隨時睇，自學完全無難度。而當你遇到問題時，可即時在「線上對話」與「理財達人」對話，方便你了解更多有關投資及保險的資訊，不會因為去分行沒有專屬客戶經理或有太多問題而感到尷尬。你亦可以用「理財易」提供的各種digital理財工具和投資產品方案，就算是入門級投資者都無問題！如果想試試身手，你可在App內的「FlexInvest靈活智投」用低至港幣100元來買賣基金，還可自選設立月供投資計劃等等，投資方式由你全權話事，讓你隨時開始自己的財富增值計劃！

秘訣(三) 邊KO「任務」 邊賺獎賞

財富管理另一個關鍵之一是培養習慣，「滙豐One」還設有一系列「至識玩」理財任務，涵蓋消費、投資和保障等範疇，從各方面幫你建立良好的理財習慣。只要完成各項任務，你就可以賺盡最多港幣1,800元獎賞（詳情請閱下表），同時增進理財知識以及提升理財技能，簡直係一舉多得！

即刻踏出你的理財第一步，只要成功透過手機開立「滙豐One」戶口便可享高達港幣750元現金獎賞，而成功推薦一位朋友更可獲得港幣100元現金獎賞，最高可享港幣1,000元！然後再完成「至識玩」理財任務，便可賺取高達港幣1,800元獎賞。開一個新戶口便能讓您獲得總值高達港幣3,550元的獎賞！此外，只要完成「至識玩」任務便會自動參加「滙豐One」百萬大抽獎活動，有機會贏取港幣100萬「獎賞錢」！詳情請瀏覽：www.hsbc.com.hk/oneoffer。

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以上推廣優惠受條款及細則約束。

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