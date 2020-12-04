【殿堂珠寶】Tiffany & Co.經典重新演繹　延續Jean Schlumberger藝術大師傳奇

▲ 18K黃金及鉑金鑲逾25卡圓形彩色藍寶石及逾15卡鑽石Fleurage手鐲（$3,282,000）。（品牌提供）

品牌的一段悠長歷史，有如一個創作的寶庫，創立已經183年的殿堂級珠寶品牌Tiffany & Co.，當中的Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列正是源自20世紀中的產物，將藝術家Jean Schlumberger的經典概念重新演繹並注入生命。

傳奇設計師Jean Schlumberger為20世紀最偉大的藝術家之一，更是首位贏得COTY（美國時尚評論大獎）的珠寶設計師。出生於法國阿爾薩斯一個從事紡織製造的顯赫家庭，後來移居紐約，成為了優秀的繪畫師及珠寶設計師。

起初Jean Schlumberger將自己設計的瓷花珠寶配飾及鑲石胸針，贈予根德公爵夫人Marina等好友，其後得到女裝設計師Elsa Schiaparelli青睞，邀請他為其時裝系列設計服裝珠寶和鈕釦。1941年，他設計出一枚Trophee de Vaillance胸針，令他的名聲更上一層樓，甘乃迪夫人與伊莉莎白泰萊等芳名都在他的星級客戶名單內。

1956年Jean Schlumberger獲Tiffany & Co.聘請當上公司副總裁，他以作品讚頌大自然，在植物、飛鳥、海洋生物中注入想像力，結合彩色寶石的運用，化為美不勝收的作品。

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細膩編織工藝

由於Jean Schlumberger出身於紡織世家，並曾跟隨Elsa Schiaparelli工作，因此他的珠寶設計亦流露了對時裝的熱愛。

說到他的拿手特技，就好像將小時候經常接觸到的紡織品上的結構，融入黃金首飾之中，編織出充滿動感的蝴蝶結、流蘇和扭索紋，縫紉技巧加上珠寶工藝，令設計更添時裝元素，感覺更長青，Ribbon系列就是一個好例子。

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記者︰Maria

