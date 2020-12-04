【環保家具】理大產品設計學生推物料再生及永續設計　花個半月將茶葉渣變身環保椅

▲ Match（左）、Car（中）、Brian（右）首次以茶葉渣做版材創作，花了個半月時間。（吳霆俊攝）

3位來自理大產品設計系的80、90後年輕人，一方醉心永續設計，一方鑽研物料設計。同樣關注環保、自然議題的3人，因而走在一起，把茶葉渣變身成可用的板材，融入於家具設計當中。

本地創作單位KaCaMa Design Lab成立9年，主理人之一的Match和Brian讀大學時去過外國交流，覺得外地對永續設計的市場反應、產品概念都好好，惟回港後發現本地缺乏相關單位，決定朝這方面發展。

一開始我們用好多回收物料做產品，即升級再造（Upcycling）。如木、膠樽、車胎等，剪開物料、煮它、燒它，不斷發掘物料的可塑性，做好多實驗。

物料再生有無限可能性

這段Upcycling的過程，以最少的工序處理，發揮物料的特性，並重生成新的製成品。單看外觀，大家仍可留意到回收物料的材質，從而提醒大眾減廢、環保再造的概念。KaCaMa試過用展覽會棄置的衣架製成系列家品Hanger Collection，把衣架分類組裝成小咖啡桌，又試過用打碎的回收包裝發泡膠粒作為咕𠱸、椅子的填充物。

▲ 填充物為打碎的塑膠樽蓋。（KaCaMa Design Lab 網站）

▲ PP Capsule整張椅都是由環保物料製作，布料以回收的膠樽和工業廢料製成。（KaCaMa Design Lab 網站）

不斷嘗試之下，Match發現其實回收物料可加以研發，透過不同工序將其增值，變成更有發揮空間的可用素材。如是者，碰上鑽研物料設計的師妹、Worksheet Studio創辦人Car，便開始將環保、永續設計的概念由產品設計延伸至物料供應鏈，互相合作。Car解釋：

物料與設計關係緊密，但在香港，我們只能去批發市場、物料中心、布行木行找需要的材料，但在新世代之下，好多設計要與物料一同進步，惟我們仍停留在以前一直用開的物料，變相就有個落差。

回收物料可壓成板材、造紙，部分物料更能像陶泥般倒模、做手拉坯，因應不同設計需要，經工序製成為不同形態、形狀的原材料。「既然我們是設計師，就更知道設計師需要甚麼。」如果形容成一條方程式，回收再造是加號，研發物料就是乘數，有無限的可能性。

廢棄茶渣變成環保椅

因着商場環保市集的邀請，KaCaMa和Worksheet Studio開展一項合作，利用茶葉渣製成椅子。Worksheet Studio負責收集茶樓、茶餐廳丟棄的茶渣，或過不了品質管制的茶葉，再交由內地合作的大學廠房製作成板材，其中要思考如何加工，才適合製成家具。

茶葉不像木材，其纖維好短。故要透過控制溫度、酸鹼度，再加上足夠的壓力，才可使板材的密度高些、硬些，否則可能會脆。 另加如何加最少的天然黏合劑、增強劑，把纖維黏合、織長，都與工廠溝通了好久。

由於是非常新的物料，故Car與工廠花了大量時間反覆調校和試驗，最終才得出一條合用的製作方程式，需花兩個月才能製成成功的板材，讓Match和Brian做產品設計。而在物料試驗期間，二人只得一塊杯墊般大的正方形版材，還有茶葉粉、漿糊狀的樣辦，去想像怎樣製成椅子。

拿得到板材時，距離限期只剩15日起貨。「思考哪些位置要做結構性的調節，如加金屬支架讓它更穩固，同時不影響主體外觀。好得意的是，製作過程中不斷會聞到茶葉的味道。」茶葉渣板才不像木材般穩固，Match和Brian製作時需試坐，曾斷過40、50條版材，二人坦言需做好不同設計方案的準備，改變裝嵌、磨木、支撑的方法，從無數次失敗中累積經驗。

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Match指創作除了希望能做到環保、永續的概念，更希望喚起大眾反思：

坐低突然聞到茶葉味，才知道這張椅子是由茶葉製成的。原來平時一些我們會丟棄的物件，都能發揮其想像空間，材料、家具等生活物件都能與環保有關，這是我們最想做到的。

惜布 • 彩環 • 綠聖誕

市集集合多個環保設計及手工藝單位，亦有環保藝術裝置可打卡。KaCaMa和Worksheet Studio以茶葉渣製作的「惜物 • 環保休憩座位設施」亦有展出。

日期：即日起至 1月3日

地點：將軍澳廣場一樓中庭

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記者：吳霆俊