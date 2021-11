英文不時會用到When及While,用於連繋兩個動作或兩件事情,究竟甚麼時候用When,甚麼時候用While呢?

1. When

When使用時要有先後次序,即兩個動作為一前一後時,連接詞要用When。

I was doing homework when you called.



(你打電話來時,我正在做功課。)

2. While

當兩個動作或兩件事情同時進行或同時發生時,連接詞則要用While。

例句:I was watching TV while my sisiter was singing .

(妹妹在唱歌的時候,我正在看電視。)

