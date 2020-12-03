  • 17°C
香港時間 : 20201203日 (週四) 19:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

4人涉襲擊葵涌公園踢波少年被捕　警方指涉黑社會人士爭執

社會 19:09 2020/12/03

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

警方拘捕4人涉在葵涌公園用刀及水喉通襲擊2名正在踢足球的青少年。（曾秋文攝）

警方拘捕4人涉本周二（1日）在葵涌公園用刀及水喉通襲擊2名正在踢足球的青少年，調查後相信涉及黑社會人士爭執，昨日（2日）拘捕4名涉案男子，年紀最小只有13歲。

警察葵青警區反三合會行動組陳尚澧督察表示，本周二（1日）晚上8時30分，2名分別14歲和17歲男子在葵涌公園踢足球，期間有6名戴口罩、持利刀和鐵通男子闖進公園，不由分說向2人施襲，其後逃去無蹤，警方接報到場，將傷者送院。

反三合會行動組接手調查，經情報分析和深入調查，發現兇徒有黑社會背景，部份是學生在區內讀書，鎖定4名目標男子，至昨日（2日）探員採取行動，將4人拘捕，現正追緝其餘2人歸案。4名被捕男子(13至18歲)，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。

警方強調，「襲擊致造成實際身體傷害」屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁3年，市民切勿以身試法。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

【TOPick 6 周年】送6千份威露士自動泡沫洗手液機(價值$269) ：https://bit.ly/36yXkmI

記者：曾秋文

黑社會 足球 深水埗

最高瀏覽

【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
11:54 2020/11/27
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
17:59 2020/10/20
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
17:30 2020/11/27
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天