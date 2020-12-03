4人涉襲擊葵涌公園踢波少年被捕　警方指涉黑社會人士爭執

▲ 警方拘捕4人涉在葵涌公園用刀及水喉通襲擊2名正在踢足球的青少年。（曾秋文攝）

警方拘捕4人涉本周二（1日）在葵涌公園用刀及水喉通襲擊2名正在踢足球的青少年，調查後相信涉及黑社會人士爭執，昨日（2日）拘捕4名涉案男子，年紀最小只有13歲。

警察葵青警區反三合會行動組陳尚澧督察表示，本周二（1日）晚上8時30分，2名分別14歲和17歲男子在葵涌公園踢足球，期間有6名戴口罩、持利刀和鐵通男子闖進公園，不由分說向2人施襲，其後逃去無蹤，警方接報到場，將傷者送院。

反三合會行動組接手調查，經情報分析和深入調查，發現兇徒有黑社會背景，部份是學生在區內讀書，鎖定4名目標男子，至昨日（2日）探員採取行動，將4人拘捕，現正追緝其餘2人歸案。4名被捕男子(13至18歲)，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。

警方強調，「襲擊致造成實際身體傷害」屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁3年，市民切勿以身試法。

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記者：曾秋文