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商界社企合推共享房屋 3單身人士同住月租5700元

政治 19:10 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

何啟明等人為住戶送上愛心抗疫包。（英皇國際供圖）

新家園協會與英皇集團（國際）有限公司合作推出的「共·融舍」房屋共享計劃，提供22個單位予有迫切房屋需要或正輪候公屋的弱勢社群，每個單位月租5700元。目前，有13戶符合資格的住戶獲批並陸續入伙。

「共•融舍」計劃位於上環皇后大道西78至80號高陞大樓，由英皇國際以象徵式港幣一元租金，租予新家園協會負責營運，為期1年，再由其分租予有迫切住屋需要或正輪候公屋3年以上的基層人士，特別是單親家庭和少數族裔人士等弱勢社群。

計劃提供22個單位，面積由340至390平方呎不等，每個單位標準費用為每月港幣5,700元，可容納最多2個家庭或3個同性別、同種族的單身人士共住及攤分費用。單位內已配備基本傢私配置，如床、床褥、衣櫃及餐桌椅等。

住戶溫女士帶兩子到共享休憩空間玩樂。（英皇國際供圖）

計劃目前仍接受申請，申請資格包括：屬弱勢社群（單親或少數族裔人士/家庭優先）；有迫切住屋需要；現居劏房及正輪候公屋3年或以上；有全職工作或已申請綜援；樂意與他人共住並共享空間。

租戶鄧太一家六口屬第一批遷入的住戶，住在一個3房單位，有獨立廚廁。鄧太表示，「以前住劏房，完全沒有活動空間，小朋友做功課、一家人吃飯都只能在床上。現在大家都有自己的房間，兩姊弟終於可以有書檯做功課，也有客廳可以活動，形容是兩個世界。

計劃由9月份構思籌備至正式入住，僅用了不足3個月。勞工及福利局副局長何啟明、運輸及房屋局政治助理符傳富等人日前探訪新遷入的家庭，並送上愛心抗疫包。何啟明認為，「共•融舍」對往後同類型計劃的推動有莫大的幫助。符傳富讚賞，計劃效率之高正正展示了商界的效率以及民間的彈性，期待將來有更多同類計劃，令更多基層市民受惠。

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責任編輯：林曉君

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