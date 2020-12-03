女碩士生患抑鬱申延修業期被拒　稱被職員當「怪獸」指控中大殘疾歧視

▲ 前女碩士生指控中大涉殘疾歧視，案件今於區域法院開審。(經濟日報資料圖片)

香港中文大學一名前女碩士生因在學期間患有焦慮症及抑鬱症而欠交功課，申請延長4年的「最長修業期」，校方發信指考慮女碩士生病史後，認為她在壓力下不能完成功課，拒絕延期。女生認為校方做法違反《殘疾歧視條例》，早前入稟要求校方道歉及賠償，案件今（3日）在區域法院開審。女生作供指，中大教職員視她為「怪獸」看待，並未了解她完成功課困難的原因。

法庭早前已頒下匿名令，原告人以C為代號，答辯人為香港中文大學。原告一方於開案陳詞指，C於2011至2015年修讀中大碩士課程，因患有焦慮症及抑鬱症，於原訂修畢課程日子後仍欠交4份功課，遂於2015年8月向校方申請延長「最長修業期」。

原告指校方發信向C稱，考慮其病史後拒絕申請，信中提及C完成功課的壓力龐大，認為C將未能於指定期限內完成功課。原告一方根據《殘疾歧視條例》，認為校方直接歧視患有情緒病的C。原告又認為校方未有考慮C的病況，並拒絕運用酌情權延長4年的「最長修業期」，則屬於間接歧視。

原告要求法庭頒令校方須作出賠償及作出道歉，以及檢視其校內政策。

C今於庭上供稱，中大某科目主任曾於2013年初與她面談，以了解其拖欠功課的問題及病情。中大一方的代表律師指，科目主任曾建議C「擁抱大自然」及「抱樹」等，C供稱覺得被侮辱。

C續供稱，校方教職員當她「怪獸」看待，彷彿她「痴線」及有精神分裂等，她認為科目主任並不瞭解情緒病，曾稱「你睇落都幾好吖」，卻未有了解她經常失眠及交功課上有困難的原因。C又指職員向她查詢私隱問題，之後卻向校方其他人士披露。案件明(4日)續審。

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記者：林欣樂