  • 16°C
香港時間 : 20201203日 (四) 22:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

54歲本地女子涉假冒內地執法人員詐騙被捕

社會 20:11 2020/12/03

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

警方交代案情。（黃傑偉攝）

警方拘捕一名54歲本地女子，涉嫌假冒內地執法人員進行詐騙，警方仍在調查案件幕後主腦，不排除稍後會有更多人被捕。

警方指，昨日（2日）接獲一名報案人求助，指較早前接到聲稱快遞公司電話，稱有快遞郵件待領，事主對電話有懷疑於是掛線，其後再有聲稱內地執法人員致電事主，並指於其扣起郵件內發現洗黑錢證據，並指示事主交出285萬元人民幣以示清白。報案人假裝依從指示並暗中報警，騙徒指示對方將款項交給安排好的女特務，當報案人應約到觀塘與女特務接洽時 埋伏探員採取行動，以涉嫌欺騙手段獲得財產將騙徒拘捕，並在其身上檢獲偽造特務證書、刑事拘捕令及凍結財產命令書，事件中報案人沒有損失。

警方展示證物。（黃傑偉攝）

警方展示證物。（黃傑偉攝）

警方重申，市民不論被迫或受騙，參與騙案均需負上刑責，而以欺騙手段獲得財產罪，最高可判監10年，洗黑錢罪名最高判監14年，警方呼籲市民不要受騙及以身試法。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉

相關文章

【新冠肺炎】美心中菜一名員工初步確診曾到利園園中鴨子及星光行潮庭　2店將暫停營業
今日 18:07
【新冠肺炎】美心中菜一名員工初步確診曾到利園園中鴨子及星光行潮庭　2店將暫停營業
【不明源頭】源頭不明再創第4波新高　涉旺角御滿屋廚師及東華三院李潤田紀念中學老師
今日 16:46
【不明源頭】源頭不明再創第4波新高　涉旺角御滿屋廚師及東華三院李潤田紀念中學老師
【新冠肺炎】消息：中環羅兵咸永道稅務經理確診　公司建議同工作樓層員工須接受檢測
今日 18:19
【新冠肺炎】消息：中環羅兵咸永道稅務經理確診　公司建議同工作樓層員工須接受檢測

最高瀏覽

【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車
16:28 2020/12/02
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【香港小姐】廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳　Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖
13:25 2020/12/02
【香港小姐】廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳　Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖