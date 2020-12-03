54歲本地女子涉假冒內地執法人員詐騙被捕

▲ 警方交代案情。（黃傑偉攝）

警方拘捕一名54歲本地女子，涉嫌假冒內地執法人員進行詐騙，警方仍在調查案件幕後主腦，不排除稍後會有更多人被捕。

警方指，昨日（2日）接獲一名報案人求助，指較早前接到聲稱快遞公司電話，稱有快遞郵件待領，事主對電話有懷疑於是掛線，其後再有聲稱內地執法人員致電事主，並指於其扣起郵件內發現洗黑錢證據，並指示事主交出285萬元人民幣以示清白。報案人假裝依從指示並暗中報警，騙徒指示對方將款項交給安排好的女特務，當報案人應約到觀塘與女特務接洽時 埋伏探員採取行動，以涉嫌欺騙手段獲得財產將騙徒拘捕，並在其身上檢獲偽造特務證書、刑事拘捕令及凍結財產命令書，事件中報案人沒有損失。

▲ 警方展示證物。（黃傑偉攝）

▲ 警方展示證物。（黃傑偉攝）

警方重申，市民不論被迫或受騙，參與騙案均需負上刑責，而以欺騙手段獲得財產罪，最高可判監10年，洗黑錢罪名最高判監14年，警方呼籲市民不要受騙及以身試法。

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記者：黃傑偉