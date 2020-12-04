醫管局推自選兼職計劃冀緩人手壓力　來自愛爾蘭的女醫生大讚：有Work-Life Balance

▲ 林淑慧醫生是愛爾蘭人，現於4間公立醫院當兼職醫生。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情加劇醫護人手緊張，醫院管理局早於2年前推出「自選兼職招聘計劃」，可自訂工作時間、地點，以更具彈性及效率的方式，吸引醫生護士到公立醫院兼職；因應疫情，醫管局計劃安排兼職人手往亞洲博覽館社區隔離設施協助，截至昨日(3日)已有12名兼職醫生及15名護士參與社區治療設施工作。有兼職醫生及護士認同計劃富彈性，可達到「Work-life Balance(工作與生活上的平衡)」。

參與計劃近2年的林淑慧(Lamb Sophia Sharon)醫生，現於4間公立醫院，包括白普理寧養中心、北區醫院、瑪嘉烈醫院及伊利沙白醫院的紓緩科及愛滋病診所兼職工作，目前因疫情關係亦有到門診看症，平均一周工作5天。來自愛爾蘭的林醫生，雖有一副洋人面孔，但居港已18年，說得一口流利廣東話，「試過有病人見到我即刻話唔識講英文，要換醫生」。

她曾擔任瑪麗醫院內科醫生達8年之久，但嫌工作「太困身」，無暇兼顧自己熱愛的義工工作，毅然於2011年離職，之後到過世界各地做義工。林淑慧笑言，自己講求「Work-Life balance」，接受不了當全職工時長的生活，但又不捨醫生這份富意義的工作，因此兼職計劃可說是為她「度身訂造」。

任職紓緩科難免時常接觸生死，林醫生憶述，最近到老人院替一名癌症病人進行紓緩治療，病人對外間已無任何反應，唯獨聽到太太的聲音後流下眼淚，看到此情此景她亦感心痛。林淑慧認為，心理輔導屬紓緩治療的重要一環，減低病人孤獨感亦有助紓緩病情。

另一位參與計劃的護士盧秀玲，則是基於家庭因素告別9年全職護士生涯，至1年前經計劃重投伊院內科病房工作，她認為計劃自由度大，「不用追更，工作相對冇咁辛苦，又可以賺零用錢」。現時疫情嚴峻，育有3歲兒子的盧秀玲不諱言家人感擔心，但她希望為抗疫出一分力，支援本港醫療體系，「會做好防感染措施」。

▲ 護士盧秀玲。(梁偉榮攝)

2人不約而同表明願意到社區隔離設施協助，其中林淑慧稱因本身工作關係，多出入老人院等高危地點，難以抽身到隔離病房工作，但她可負責遙距治療等工作。

醫管局指，計劃現有約1,200人參與，其中有177名醫生、835名護士，截至10月的自選兼職工作時數共約5萬小時。局方稱，目前未有招聘人手的目標，希望更多人參與計劃，方便局方調配人手。而自選兼職非專科醫生時薪由718元起跳；專科醫生時薪最高有798元，護士方面，最高時薪可達380元。醫護人員只需在網上完成登記程序，遞交相關資歷作核實後，便可在公立醫院提供服務。

▲ 2人均希望到亞博館社區隔離設施協助工作。(梁偉榮攝)

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記者：蘇文軒