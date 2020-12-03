中一自行收生英中學額減至5,100個　東區及元朗等多區跌幅高達6%

▲ 2021年9月入學的中一自行分配學位階段提供約5,124個英中學額。（資料圖片）

中一自行分配學位申請表今日（3日）起派發，隨着參加派位人數料按年稍微回落，明年全港英文中學提供約1.7萬個學額，平均3.1人爭一學位；其中5,124個英中自行分配學額，按年減75個、約佔1.4%，東區及元朗跌幅分別高達6.3%及5%。

有元朗區內英中校長料學額競爭情況需視乎跨境生報讀人數多寡，教育局表示，去年社會事件及近期疫情發展帶來不明確因素，會密切留意整體學生人數變化，確保提供足夠中一學位。

教育局今表示，預計明年有53,250名小六學生參加本年度升中派位，包括預計在派位結果公布前的遲來申請人，比今年少約1,700人，跌幅約3.1%。而今年居港12歲適齡人口約為68,100人，局方推算明年及後年將分別回落至64,300人及63,100人，2023年再回升至71,600人。

教育局將於下學年繼續暫緩「復位」，並會在元朗、北區、大埔及沙田合共「擴班」41班，以應付預計學位需求。

TOPick記者按最新發布的《申請中一自行分配學位手冊》統計，明年全港英中共提供5,124個自行分配學額，比今年5,199個少75個，約佔1.4%；推算連同統一派位，合共提供約1.7萬個英中學額，平均3.1人爭一位，競爭程度與去年相若。

明年全港6區英中自行分配學額均會減少，以東區變化最大，由今年319個英中自行分配學額，減少20個至299個，按年跌幅6.3%，區內多間英中包括聖馬可中學及港島民生書院均實施「循環班級結構」輪流減班。

元朗及大埔區英中各提供400個及200個自行分配學額，分別按年減5%及4.8%。黃大仙亦按年減4.3%英中學額，減少至220個。

元朗區內英中之一、元朗商會中學校長丘志良表示，據局方早前向學校表示明年區內升中學童人口將略為減少，加上受跨境生無法來港上課影響，故明年「擴班」數目較今年保守；他指出，因應輪流擴班後回復原有班數，故帳面上區內英中自行分配學額會按年減少，但英中及中中是「分兩條隊」加「大肚班」，學額競爭激烈與否仍需視乎報讀的跨境生人數多寡。

2021年9月入學的中一自行分配學位申請表今起派發，疫情下家長須將填妥的申請表，連同學校要求的其他文件，在明年1月4日至18日的學校辦公時間內直接交回有關中學，或透過郵遞申請，但須注意郵戳日期最遲為明年1月18日。

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記者：馮琪雅