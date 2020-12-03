【新冠疫苗】復星醫藥稱將向衞生署交文件申請使用輝瑞疫苗　若獲批最快明年首季抵港

英國日前率先批准美國藥廠輝瑞的新冠肺炎疫苗大規模使用，輝瑞疫苗研發團隊之一復星醫藥表示，正積極與本港衞生署商討及準備註冊所需文件，將盡快提交文件審批，以符合註冊要求，若獲批最快明年第一季推出疫苗。但本港衞生署回覆查詢指暫未收到相關申請。

衞生署回應指，仍未收到復星醫藥的相關疫苗註冊申請，但署方會就治療或預防新冠病毒病藥物，並符合註冊要求的相關申請作優先處理，務求加快有關審批程序。

署方重申，凡符合《藥劑業及毒藥條例》（第138章）有關「藥劑製品」定義的產品，包括人用疫苗，必須符合藥劑業及毒藥管理局訂明的安全、療效和素質的標準，並獲管理局批准註冊，方可在香港銷售或分發；而衞生署會負責向管理局及其轄下委員會提供技術及行政支援。

藥劑師學會會長崔俊明今日(3日)出席記者會時表示，建議港府在購入疫苗時應採購最少兩種不同的疫苗，以免出現供應問題，又預計明年中才會有疫苗到港，應優先供長者及醫護人員等接種；感染及傳染病專科醫生林緯遜指，有11款疫苗已進入第三階段，部分疫苗有效率更達95%，認為有關數據令人鼓舞，表示驚喜。

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責任編輯：蘇文軒