【新冠疫苗】復星醫藥稱正向衞生署申請使用輝瑞疫苗　若獲批最快明年首季抵港

英國日前率先批准美國藥廠輝瑞的新冠肺炎疫苗大規模使用，輝瑞疫苗研發團隊之一復星醫藥的發言人指，正向本港衞生署申請使用權，若獲批准，疫苗最快可明年第一季抵港。衞生署則指，仍未收到有關疫苗的註冊申請，會就治療或預新冠肺炎的藥物，並符合註冊要求的相關申請作優先處理，務求加快有關審批程序。

藥劑師學會會長崔俊明今日(3日)於記者會上表示，建議港府在購入疫苗時應採購最少兩種不同的疫苗，以免出現供應問題，又預計明年中才會有疫苗到港，應優先供長者及醫護人員等接種；感染及傳染病專科醫生林緯遜指，有11款疫苗已進入第三階段，部分疫苗有效率更達95%，認為有關數據令人鼓舞，表示驚喜。

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責任編輯：蘇文軒