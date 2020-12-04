中學概覽出爐國安教育首列學校「關鍵項目」　至少9校明年停辦初中通識科或改名

▲ 據最新出版的《中學概覽2020／21》，有中學已率先將「全校推動國安教育」列入本年度「關鍵項目的發展」欄目。(經濟日報資料圖片)

隨着港區國安法於7月實施後，港府曾多次強調學校應加強國安法及國民教育，據最新出版的《中學概覽2020/21》，有中學已率先將「全校推動國安教育」列入本年度「關鍵項目的發展」欄目，傳統名校喇沙書院亦將基本法納入價值觀教育的正規課程。

隨高中通識科將改革，至少9間學校明年亦不再辦初中通識科，或改名為「社會與生活科」。

九龍工業中學率先列明推動國安教育 喇沙書院將《基本法》納正規課程

昨出版最新中學概覽，不少中學均表示會加強學生的國情教育及公民教育，位於深水埗的九龍工業中學提到「全校參與模式推動價值及國安教育」；北角的中華基督教會桂華山中學則介紹學校「每學年舉行升旗儀式，老師在國旗下訓勉學生關心社會，認識國家」；深水埗聖公會馬利亞堂莫慶堯中學則在校本課程中提到，「協助學生認識自我，掌握港情、國情與世情的最新動態，正確規劃個人發展及建立良好的公民精神，立足香港、背靠祖國和面向世界」。

不少學校今年亦將基本法教育列入關鍵發展項目，其中傳統名校喇沙書院提及在價值觀教育方面，將基本法納入正規課程；大埔的香港教師會李興貴中學則表示，學校已完成了基本法課程的規劃，並透過不同學科教授基本法，而翻查去年的概覽則未曾提及過基本法教育。

此外，翻查概覽，至少有9間中學明年將不再辦初中通識科，或改名為「社會生活科」，包括北區鳳溪廖萬石堂中學、荃灣公立何傳耀紀念中學及香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學等。

疫情下學校長期暫停面授課堂，轉為網授形式，有多間中學稱本學年已做到全校「一人一機」（BYOD），或安排學生定期清潔課室及消毒桌椅，詳情即看：【下一頁】

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記者：洪芷晴、馮琪雅